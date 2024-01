Les Montres Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto dévoilent leurs versions 36mm et Day Date 42mm

Découverte des nouvelles montres Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto, une évolution subtile des modèles phares de la marque.

Un Classique du Pilote en Format Réduit : Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto 36mm

La célèbre collection de montres pour pilotes de Hamilton s'enrichit avec l'introduction du modèle Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto 36mm. Cette variante plus compacte reste fidèle à l'esthétique emblématique de la série tout en offrant une simplicité rafraîchissante. Les caractéristiques techniques sont impressionnantes :

Cases constructed from stainless steel

Dimensions de 36mm de diamètre par 11.15mm d'épaisseur

Lug width de 18mm

Sapphire crystals with double anti-reflective treatment

Screw-down display casebacks

Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Les amateurs auront le choix entre quatre variantes dès leur lancement, deux modèles classiques équipés de bracelets en acier inoxydable et deux versions sur bracelet en cuir aux couleurs plus traditionnellement féminines. Avec des cadrans noirs ou bleus pour les premiers, et des cadrans argentés ou bleus rehaussés d'or rose pour les seconds, ces montres promettent de séduire un large public.

Mouvement Précis et Résistant : Le Calibre H-10 chez Hamilton

Ces nouveaux modèles sont animés par le mouvement automatique Calibre H-10, version propre à Hamilton du célèbre ETA 2824-2, doté d'une fréquence réduite permettant une réserve de marche allongée à environ 80 heures. Ce calibre est équipé d'un spiral Nivachron, garantissant une résistance accrue au magnétisme, aux chocs et aux variations thermiques.

25 jewels movement

Operating frequency of 21,600vph (3 Hz)

Le design des cadrans s'inspire du Type B Flieger mais offre quelques différences subtiles comme les grands index lumineux aux points cardinaux et les aiguilles partiellement squelettées.

L'Élégance Fonctionnelle : Hamilton Khaki Aviation Pilot Day Date Auto 42mm

Pour ceux qui préfèrent les montres plus imposantes, la nouvelle Hamilton Khaki Aviation Pilot Day Date Auto 42mm propose une version mise à jour avec fonction calendrier double. Ces modèles arborent :

Cases measuring 42mm in diameter by 12.1mm thick

Lug width of 20mm

Ils partagent plusieurs caractéristiques avec leurs homologues plus petits mais se distinguent par leurs apertures rectangulaires affichant le jour et la date à trois heures. Trois configurations sont disponibles au lancement : un modèle sur bracelet en acier inoxydable avec cadran bleu, un modèle sur bracelet en cuir marron clair avec cadran argenté et un dernier sur bracelet en cuir brun foncé avec cadran vert.

Mouvement Automatique Avancé : Le Calibre H-30 chez Hamilton

Ces montres sont propulsées par le mouvement automatique Calibre H-30, qui offre également une réserve de marche d'environ 80 heures grâce à sa fréquence réduite. Similaire au Calibre H-10 mais enrichi par une complication jour-date, ce mouvement est un atout majeur pour ces garde-temps fonctionnels.