Les montres Garmin valent-elles toujours le coup en 2024 ?

Avec tant de montres connectées et de dispositifs axés sur la forme physique sur le marché, est-il encore judicieux d’acheter une montre Garmin ? Découvrez pourquoi les montres Garmin restent des choix pertinents en 2024, grâce à leur diversité, leurs riches fonctionnalités et leur compatibilité améliorée avec l’application Garmin Connect.

Une gamme diversifiée pour tous les usages, tous les styles et tous les âges

Dire que Garmin propose des options de montres serait un euphémisme. La société dispose d’appareils spécialement conçus pour presque toutes les activités de niche que vous pouvez imaginer, y compris le golf, l’aviation et la plongée. Il existe même des montres Garmin spécifiques pour les enfants.

Bien sûr, il y a aussi des montres pour des activités plus standard comme la course à pied, l’aventure et la natation, ainsi que des modèles axés sur la mode. La plupart de ces appareils fonctionnent bien au-delà de leur fonction commercialisée. La série Garmin Forerunner, par exemple, bien qu’adaptée à la course à pied, permet également de suivre un large éventail d’activités de natation et d’entraînements en salle.

Des fonctionnalités logicielles innovantes et un suivi complet

Les fonctionnalités spécifiques des montres varient considérablement d’un appareil Garmin à l’autre, mais de manière générale, ce sont des montres richement équipées et très performantes :

105 montres offrent un suivi du sommeil

100 montres disposent d’un GPS intégré pour des données de localisation précises pendant les entraînements

De nombreuses montres peuvent compter automatiquement les répétitions pendant les entraînements

La plupart sont hautement personnalisables

Les montres Garmin offrent fréquemment une autonomie de batterie supérieure à celle des autres marques

L’application Garmin Connect fait peau neuve

Pendant longtemps, l’application Garmin Connect était peu ergonomique et d’apparence désuète. Heureusement, Garmin a finalement écouté les demandes des utilisateurs et a annoncé en janvier de cette année le déploiement d’une application mise à jour en version bêta.

Cette nouvelle version arbore un design plus moderne et épuré, ainsi que des fonctionnalités de personnalisation permettant de choisir les informations affichées sur la page d’accueil. Il est agréable de constater que Garmin offre des niveaux de personnalisation similaires dans l’application et dans ses montres.

Les montres Garmin en valent-elles la peine ?

La réponse courte est absolument oui. La société investit activement dans le développement de ses produits (montres et application), donc le support se poursuivra. La gamme de ses offres signifie qu’il y a quelque chose pour presque tout le monde, ce qui est toujours apprécié.

Cependant, la plupart des montres Garmin ne sont pas bon marché. Tout le monde n’a pas besoin d’une montre de course à pied à 600 €. La pertinence d’une montre Garmin pour vous dépend de plusieurs facteurs, tels que vos objectifs, votre budget et vos préférences.

Si vous cherchez à faire passer votre condition physique au niveau supérieur, si vous voulez un appareil fiable pour les années à venir ou si vous recherchez un produit offrant de nombreuses fonctionnalités, alors oui, une montre Garmin en vaut probablement la peine. Avec leur qualité, leurs performances et leur compatibilité améliorée, les montres Garmin restent des choix judicieux en 2024 pour de nombreux utilisateurs.