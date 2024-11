Les montres Garmin pourraient bientôt intégrer le « rucking », la nouvelle tendance fitness étonnante

Garmin envisage d’ajouter le suivi des entraînements de « rucking » à ses meilleures montres connectées, avec une sortie possible en même temps que la nouvelle Instinct 3. Découvrez cette nouvelle tendance qui fait fureur dans le monde du fitness.

Un suivi dédié au rucking bientôt disponible sur les montres Garmin

D’après une rumeur relayée par un leaker bien connu, Garmin serait sur le point de lancer un profil sportif spécialement conçu pour le rucking, un type d’entraînement qui consiste à marcher avec un sac à dos lesté. Si la rumeur se confirme, Garmin serait le premier fabricant de montres connectées à proposer un suivi spécifique pour cette activité.

La fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de renseigner manuellement le poids de leur sac à dos avant le départ, puis de suivre des données essentielles telles que la distance, la vitesse et les impacts de cet exercice sur des métriques de forme physique comme le VO2 Max. Ce suivi détaillé pourrait être une réalité dès la fin de l’année, et pourrait coïncider avec le lancement d’un modèle très attendu, l’Instinct 3. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle, la perspective d’une montre Garmin optimisée pour le rucking suscite déjà l’enthousiasme des amateurs de fitness.

Qu’est-ce que le rucking et pourquoi attire-t-il autant d’adeptes ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le terme, le rucking est une forme d’exercice qui consiste à marcher avec un sac à dos lesté. Popularisée par les militaires pour son efficacité dans l’entraînement physique, cette pratique est maintenant reconnue comme un exercice cardiovasculaire intense. Le terme vient de « rucksack » (sac à dos en anglais) et se réfère à une marche sportive où le poids ajouté intensifie l’effort.

Le rucking présente plusieurs avantages. Contrairement à la course à pied, il est moins traumatisant pour les articulations, en particulier les genoux et les chevilles, tout en offrant une brûlure calorique similaire. Pour les personnes cherchant un exercice à faible impact mais à haute intensité, le rucking se positionne comme une alternative parfaite. En ajoutant du poids, les muscles travaillent davantage, permettant de brûler plus de calories sans l’impact répétitif de la course.

Pourquoi Garmin pourrait intégrer le rucking dans ses montres connectées

Garmin est bien connue pour intégrer les nouvelles tendances du fitness et offrir des options de suivi adaptées aux différents types d’entraînement. Avec l’engouement croissant pour le rucking, l’ajout de cette activité aux profils de sport des montres Garmin semble pertinent pour attirer un public intéressé par des entraînements diversifiés et complets.

Ce suivi spécifique au rucking marquerait une avancée notable pour Garmin, en proposant des options personnalisées pour cette discipline. Cela permettrait aux utilisateurs de mieux comprendre l’impact de leurs sessions de rucking sur leur condition physique globale. Pour une entreprise comme Garmin, qui vise à offrir des solutions complètes et innovantes, cette fonctionnalité représente une valeur ajoutée importante pour les passionnés de fitness, notamment ceux qui préfèrent des activités en plein air et les entraînements axés sur la force et la résistance.

Comment le rucking pourrait s’imposer comme tendance fitness

Le rucking répond aux besoins d’une population en quête d’activités physiques variées, combinant exercice cardiovasculaire et renforcement musculaire. Avec le rucking, les utilisateurs bénéficient d’un entraînement complet qui ne nécessite qu’un sac à dos et quelques poids, rendant cette activité facilement accessible et adaptable.

Le rucking est particulièrement attractif pour les personnes ayant des sensibilités articulaires ou souhaitant éviter les impacts répétés de la course à pied. Il offre une solution efficace et modulaire pour améliorer la forme physique sans le besoin de salles de sport ou d’équipements coûteux. Garmin, en anticipant cette tendance, pourrait bien populariser davantage cette pratique en rendant son suivi accessible à tous les utilisateurs de ses montres.

Les autres fonctionnalités attendues de l’Instinct 3

En plus du suivi pour le rucking, la nouvelle Garmin Instinct 3 pourrait intégrer d’autres améliorations notables. Des rumeurs parlent d’un écran AMOLED plus lumineux, d’une autonomie renforcée et d’une précision accrue pour les mesures GPS. La série Instinct est déjà populaire pour son endurance et sa polyvalence, particulièrement auprès des amateurs de plein air.

