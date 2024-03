Les montres Galaxy les plus anciennes bénéficient d’une mise à jour pour un suivi de santé plus précis

En plus de proposer le correctif de sécurité de mars 2024, cette nouvelle mise à jour améliore le suivi de santé sur les montres Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5.

Une mise à jour enrichissante pour les Galaxy Watch

Samsung déploie une mise à jour logicielle pour les familles de montres intelligentes Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5, intégrant le patch de sécurité de mars et quelques corrections de bugs. Cette mise à jour vise principalement à renforcer la précision du suivi de santé via l'application Samsung Health, en réponse aux problématiques soulevées précédemment.

Interconnectivité avec les dispositifs Samsung

Une nouveauté notable de cette mise à jour est la capacité d'afficher certaines données de fitness de la montre sur les téléviseurs intelligents Samsung, les moniteurs, les projecteurs et d'autres produits lifestyle de la marque. Cette fonctionnalité s'inscrit dans la continuité de celle introduite plus tôt dans le mois pour la série Galaxy Watch 6, permettant l'affichage des données de la montre sur divers appareils Samsung.

Numéros de build et installation de la mise à jour

R865USQU1HXB7 (Galaxy Watch 4, 40mm)

R875USQU1HXB7 (Galaxy Watch 4, 44mm)

R885USQU1HXB7 (Galaxy Watch 4 Classic, 42mm)

R895USQU1HXB7 (Galaxy Watch 4 Classic, 46mm)

R905USQU1BXB7 (Galaxy Watch 5, 40mm)

R915USQU1BXB7 (Galaxy Watch 5, 44mm)

R925USQU1BXB7 (Galaxy Watch 5 Pro)

Les utilisateurs peuvent installer la mise à jour directement depuis les paramètres de leur montre Galaxy, ou via l'application Galaxy Wearable sur un smartphone connecté.

Cette mise à jour souligne l'engagement de Samsung à améliorer continuellement l'expérience utilisateur de ses dispositifs portables, en rendant le suivi de santé plus précis et en étendant les fonctionnalités d'interopérabilité avec l'écosystème de produits Samsung.