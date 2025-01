Les montres en or Rolex subissent une hausse de prix significative en 2025

Le début de l’année 2025 marque un tournant significatif pour les amateurs de haute horlogerie. La marque à la couronne vient d’annoncer une révision à la hausse des tarifs de ses modèles en or, une décision qui reflète la dynamique actuelle du marché des métaux précieux.

Une augmentation substantielle pour les modèles précieux

Les collectionneurs et passionnés qui patientent sur les listes d’attente devront revoir leur budget à la hausse. Les augmentations observées oscillent entre 9 et 11 % sur l’ensemble de la gamme or de la manufacture genevoise. (Un petit rappel historique : la maison Rolex a toujours su maintenir une politique tarifaire cohérente avec la valeur intrinsèque de ses matériaux nobles).

Prenons quelques exemples concrets. La Deepsea, cette imposante plongeuse professionnelle reconnue pour sa construction robuste et son système Ring Lock, voit son prix passer de 48 500 € à 54 000 €, soit une augmentation de 11,33 %. Cette montre, déjà remarquable par sa masse sur le poignet, affirme désormais aussi sa présence par son positionnement tarifaire.

Les modèles or rose sous les projecteurs

Les références en or Everose, l’alliage exclusif développé par la manufacture, ne sont pas épargnées. La Day-Date 40 référence 228235, équipée du calibre manufacture 3255 aux finitions côtes de Genève, affiche maintenant un prix de 43 200 €. Quant à la Sky-Dweller référence 336935, cette merveille technique dotée du système Ring Command pour le réglage des fonctions, elle atteint désormais 53 900 €.

Le cours de l’or, principal moteur de cette évolution

Cette révision tarifaire n’est pas simplement une décision arbitraire. Le marché de l’or a connu une année 2024 exceptionnelle avec une hausse vertigineuse de près de 40 %. L’once d’or est passée d’environ 1 860 € à 2 610 € en douze mois. (Une progression qui rappelle celle observée lors de la crise financière de 2008, pour les amateurs d’histoire économique).

Un investissement qui garde son attrait

Les spécialistes du marché horloger s’accordent sur un point : malgré ces augmentations, les montres en or Rolex conservent leur potentiel d’investissement. Les finitions main exceptionnelles, la rareté des pièces disponibles et la demande toujours croissante soutiennent cette tendance.

Vous vous demandez peut-être si c’est encore le bon moment pour investir dans une montre en or ? La réponse mérite une analyse nuancée. Les montres Rolex ont historiquement démontré leur capacité à maintenir, voire augmenter leur valeur au fil du temps. (J’ai personnellement vu des collectionneurs regretter d’avoir trop longtemps hésité face à des augmentations passées).

Impact sur le marché de la haute horlogerie

Cette hausse des prix chez Rolex pourrait créer un effet domino dans l’industrie. Les autres grandes maisons horlogères, qui utilisent également des matériaux précieux et des mouvements manufacture sophistiqués, pourraient suivre cette tendance.

Les finitions haute horlogerie, comme les angles polis, les ponts anglés et les platines perlées, justifient en partie ces tarifs. La complexité des complications horlogères et la rareté des artisans capables de réaliser ces travaux d’exception contribuent également à cette valorisation.

Le futur du marché

Face à cette situation, une question se pose : assistons-nous à une nouvelle ère pour le marché des montres de luxe ? La rareté des modèles en or, combinée à la hausse des cours du métal précieux, crée une dynamique particulière. Les listes d’attente pourraient s’allonger davantage, renforçant le caractère exclusif de ces garde-temps.

Dans ce contexte, les amateurs avertis savent qu’une montre Rolex en or représente plus qu’un simple accessoire luxueux. C’est un condensé de savoir-faire horloger, matérialisé par des éléments comme l’échappement chronométrique et le spiral Parachrom, associé à la valeur intrinsèque du métal précieux.