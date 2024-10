Les montres des titans de la tech : une passion secrète dévoilée qui va vous surprendre !

in

Dans l’univers fascinant de la haute technologie, où l’innovation est reine, une tendance inattendue se dessine parmi les grands patrons : la passion pour les montres de luxe. De Bill Gates à Elon Musk, en passant par Jeff Bezos et Satya Nadella, découvrez les garde-temps qui ornent les poignets de ces visionnaires et ce qu’ils révèlent sur leur personnalité.

Bill Gates : la simplicité au poignet du milliardaire philanthrope

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et figure emblématique de la philanthropie moderne, surprend par son choix horloger. Connu pour son style de vie relativement modeste malgré sa fortune colossale, Gates porte actuellement une Casio Collection MDV10 200M. Ce garde-temps, d’une valeur oscillant entre 45 et 85 euros, tranche radicalement avec l’image que l’on pourrait se faire d’un homme ayant été la personne la plus riche du monde de 1995 à 2017.

Cette Casio, robuste et fonctionnelle, reflète parfaitement l’image que Gates souhaite projeter : celle d’un homme pragmatique, peu intéressé par l’ostentation. Néanmoins, il faut noter que par le passé, le milliardaire a été aperçu portant des montres bien plus onéreuses. Son retour à la simplicité semble être un choix délibéré, en accord avec sa mission philanthropique actuelle.

Jeff Bezos : la collection d’un passionné d’horlogerie et d’espace

À l’opposé de Gates, nous trouvons Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. Véritable collectionneur de montres de luxe, Bezos possède une impressionnante variété de garde-temps, chacun choisi avec soin pour des occasions spécifiques.

La montre qui a le plus marqué les esprits est sans doute l’OMEGA Speedmaster Professional Moonwatch. Bezos l’a portée lors de sa mission NS-16 de Blue Origin, qui l’a conduit aux confins de l’espace à bord d’un de ses vaisseaux New Shepard. Ce choix n’est pas anodin : la Speedmaster, surnommée la « Moonwatch », a accompagné les astronautes des missions Gemini et Apollo de la NASA. Son prix, estimé à environ 6 900 euros, en fait déjà un objet de luxe, mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg dans la collection de Bezos.

En effet, le milliardaire a été vu arborant des montres bien plus coûteuses, démontrant son goût prononcé pour l’horlogerie fine. Sa collection reflète à la fois sa passion pour l’espace et son statut de magnat de la technologie, alliant histoire et innovation dans chaque pièce choisie.

Elon Musk : entre précision horlogère et promotion spatiale

Elon Musk, actuellement l’homme le plus riche du monde, affiche sa réussite jusque dans le choix de ses montres. Fait intéressant, il partage avec Bezos un goût pour la marque Omega, mais opte pour un modèle différent : le Seamaster Aqua Terra, évalué à près de 7 500 euros.

La passion de Musk pour les montres de précision est bien connue. On l’a aperçu portant divers modèles Rolex et Audemars Piguet, des marques synonymes d’excellence horlogère. Mais c’est une pièce en particulier qui retient l’attention : la TAG Heuer Carrera Calibre 1887 Chronograph dans son édition spéciale SpaceX.

L’histoire de cette montre est fascinante. En 1962, l’astronaute John Glenn portait une Heuer 2915A lors du premier vol orbital habité américain, choisie pour sa résistance aux forces G au décollage. Pour commémorer cet exploit, TAG Heuer s’est associé à SpaceX 50 ans plus tard, lors du lancement du Falcon 9, première mission commerciale vers la Station Spatiale Internationale.

Une unité de ce modèle a voyagé jusqu’à l’ISS, et seulement un peu plus de 2 000 exemplaires existent dans le monde. Avec un prix avoisinant les 9 400 euros, cette montre est non seulement un chef-d’œuvre horloger mais aussi un symbole de l’aventure spatiale moderne, parfaitement en phase avec les ambitions de Musk.

Satya Nadella : l’élégance discrète du PDG de Microsoft

Le cas de Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, est intéressant. Bien qu’amateur de montres de luxe, son choix semble plus discret comparé à ses pairs. La montre qu’on lui voit le plus souvent porter est une Breitling Colt Automatic, estimée à environ 3 300 euros.

Cette Breitling, dotée d’un cristal saphir, est un modèle d’inspiration militaire qui a connu son heure de gloire dans les années 80. Le choix de Nadella reflète un goût pour l’élégance classique et la robustesse, sans tomber dans l’ostentation excessive.

Il est intéressant de noter que Nadella semble suivre, dans une certaine mesure, l’exemple de son prédécesseur Bill Gates en optant pour une relative sobriété horlogère, du moins en comparaison avec d’autres grands noms de la tech.

Ce que révèlent ces choix horlogers

Les montres portées par ces titans de la technologie en disent long sur leur personnalité et leur approche du succès :

Bill Gates montre qu’on peut être l’un des hommes les plus riches du monde tout en choisissant la simplicité, alignant ainsi son image publique avec ses activités philanthropiques.

montre qu’on peut être l’un des hommes les plus riches du monde tout en choisissant la simplicité, alignant ainsi son image publique avec ses activités philanthropiques. Jeff Bezos révèle une passion pour l’horlogerie fine et l’histoire, choisissant des pièces qui racontent une histoire, notamment liée à l’exploration spatiale.

révèle une passion pour l’horlogerie fine et l’histoire, choisissant des pièces qui racontent une histoire, notamment liée à l’exploration spatiale. Elon Musk utilise ses montres comme des outils de communication, renforçant son image d’innovateur et de pionnier de l’espace moderne.

Satya Nadella opte pour une élégance discrète, reflétant peut-être une approche plus mesurée du leadership dans la tech.

Une réflexion sur le luxe et la technologie

Cette fascination pour les montres de luxe parmi les leaders de la tech soulève des questions intéressantes. Dans un monde où la technologie rend l’affichage de l’heure omniprésent et où les montres connectées gagnent en popularité, pourquoi ces visionnaires choisissent-ils des garde-temps mécaniques traditionnels ?

Peut-être est-ce un rappel que, malgré leur rôle de pionniers du numérique, ils apprécient la précision mécanique et l’artisanat traditionnel. Ou peut-être ces montres servent-elles de point d’ancrage, un lien tangible avec le passé dans un monde en constante évolution technologique.

Quoi qu’il en soit, ces choix horlogers nous rappellent que même les innovateurs les plus avant-gardistes peuvent trouver de la valeur dans des objets qui ont résisté à l’épreuve du temps, alliant tradition et modernité à leur poignet.