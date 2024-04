Les montres connectées : toujours plus grandes, sans régler leur principal problème

Les géants de l'industrie comme l'Apple Watch Ultra 2 ou le futur Galaxy Watch 7 Pro esquivent le véritable enjeu des montres connectées : l'autonomie.

Il existe trois méthodes principales pour prolonger l'autonomie d'une montre connectée au-delà d'une journée. La première, utilisée par les montres de fitness à autonomie prolongée, consiste à employer un processeur peu puissant, se concentrant sur les données de santé et les notifications. Les deux autres méthodes impliquent des compromis que peu sont prêts à accepter, et il semble que cette situation ne changera pas de sitôt.

Apple et Samsung connaissent bien la lassitude des utilisateurs face à la nécessité de recharger leur montre chaque jour. Cependant, l'ajout constant de nouvelles fonctionnalités gourmandes en énergie ne permet pas de prendre une « année sabbatique » sans risquer l'apathie des consommateurs et la panique des actionnaires. Ainsi, ces entreprises sont contraintes de proposer des modèles avec une autonomie légèrement améliorée, tout en augmentant le poids et le prix des appareils.

La OnePlus Watch 2 a innové avec un design à double processeur permettant une autonomie de quatre jours. Cependant, cette performance est atteinte au prix de nombreux compromis, notamment une précision moindre dans le suivi de l'activité physique et des notifications parfois manquantes. Ce système hybride, bien que prometteur, montre que la route est encore longue avant de trouver la solution idéale pour combiner longue autonomie et fonctionnalités complètes sans compromettre la fiabilité des données.

L'avenir de l'intelligence artificielle dans les montres connectées

L'année de l'IA sur les smartphones soulève des questions sur son intégration dans les montres connectées. L'utilisation de l'IA pourrait améliorer certaines fonctionnalités, mais à quel prix pour l'autonomie ? Les progrès des processeurs et l'intégration de l'IA pourraient permettre de nouvelles avancées, mais il est probable que l'équilibre entre fonctionnalités et autonomie reste un défi majeur pour l'industrie.