Les montres à cadrans dégradés : la nouvelle tendance qui fait fureur

Les montres à cadrans dégradés sont devenues la nouvelle sensation dans l’univers de l’horlogerie. Ces garde-temps, arborant des couleurs qui transitionnent d’une teinte pâle au centre vers une nuance plus foncée à la périphérie, ont rapidement conquis le cœur des passionnés. Découvrez six modèles emblématiques qui illustrent parfaitement cette tendance captivante.

Oris Aquis Date : une fusion de vert menthe et de gris

Oris élargit la palette de couleurs déjà diversifiée de son modèle Aquis avec une variation qui passe du vert menthe au gris. Cette combinaison, associée aux inserts en tungstène gris clair sur la lunette, crée un look frais et original. Le calibre Sellita SW200 à remontage automatique, doté du célèbre rotor rouge d’Oris, bat au cœur du boîtier en acier inoxydable. Étanche jusqu’à 300 mètres, cette montre est proposée dans une version plus compacte de 39,5 mm de diamètre, au prix de 2050 €.

Girard-Perregaux Laureato Absolute Chronograph : un dégradé bleu captivant

Les cadrans de la nouvelle collection Laureato Absolute scintillent d’un bleu éclatant au centre, virant progressivement vers un noir profond à la périphérie. Ce dégradé de couleurs est particulièrement saisissant sur le chronographe, qui arbore également des sous-cadrans aux cœurs noirs. Le boîtier en titane de 44 mm, traité PVD, abrite le calibre manufacture GP03300-1058 à remontage automatique. Associé à un bracelet en caoutchouc orné de coutures décoratives bleues, ce nouveau chronographe est proposé au tarif de 12900 €.

H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon : un vert cosmique envoûtant

Moser est un pionnier des cadrans à dégradés de couleurs, que la manufacture de Schaffhausen qualifie de « fumé ». Le dernier-né est l’Endeavour Tourbillon « Cosmic Green ». Le design du cadran est particulièrement efficace grâce à l’absence totale d’index et de chiffres. Le boîtier en or blanc de 42 mm abrite le calibre manufacture HMC 804 à remontage automatique, doté d’un double spiral et d’une généreuse réserve de marche de 72 heures. Moser produit 50 exemplaires de ce modèle, chacun étant proposé à 69000 €.

Glashütte Original Sixties : un dégradé orange flamboyant

Après un saisissant cadran vert l’année dernière, la marque de Glashütte – ou plus précisément son fabricant de cadrans à Pforzheim, en Allemagne – dévoile désormais la même technique en orange. Des laques rouges et noires, appliquées selon une technique très spéciale sur le cadran irrégulièrement gaufré, créent cet effet dégradé unique. La montre en acier de 39 mm est animée par le calibre manufacture 39-52 à remontage automatique. Cette version, qui ne sera produite qu’en 2019, est proposée au prix de 6400 €.

TAG Heuer Autavia Isograph : une innovation technique surprenante

Une spécialité technique bat derrière le cadran de ce nouveau modèle, disponible en dégradé de bleu, vert, brun, gris foncé ou gris clair. La marque a remplacé le spiral conventionnel du calibre ETA 2824 à remontage automatique par son propre spiral « Isograph ». Ce spiral high-tech en carbone graphène est plus robuste et garantit une meilleure stabilité de la marche. Cette dernière est confirmée par l’autorité officielle de contrôle des chronomètres COSC. L’Autavia Isograph en acier inoxydable, dotée d’une lunette en céramique et d’un bracelet en cuir, mesure 42 mm de diamètre et est proposée au prix de 3600 €.

Montblanc 1858 Geosphere : un voyage à travers les fuseaux horaires

Le dégradé de couleurs des nouveaux modèles 1858 est particulièrement visible sur la 1858 Geosphere, qui affiche un second fuseau horaire sur un sous-cadran à 9 heures et indique également les 24 fuseaux horaires complets de la Terre pour les hémisphères Nord et Sud. Le boîtier de 42 mm est équipé d’une lunette boussole en céramique et d’un fond en titane gravé. Il abrite le calibre Sellita SW300 à remontage automatique, doté du module de fuseau horaire développé par Montblanc. Seuls 1858 exemplaires de cette montre de voyage sont disponibles, chacun au prix de 6300 €.

Les montres à cadrans dégradés apportent une touche d’originalité et de fraîcheur à l’horlogerie contemporaine. Que vous soyez attiré par les nuances subtiles de vert menthe, le bleu captivant, l’orange flamboyant ou le vert cosmique envoûtant, ces garde-temps sauront vous séduire par leur esthétique audacieuse et leur caractère unique.