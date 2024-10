Les meilleures montres de sport : notre sélection pour suivre et améliorer vos performances

Pour les amateurs de sport souhaitant progresser et mieux suivre leurs performances, une montre de sport est un compagnon idéal. Que vous soyez coureur, cycliste ou adepte du fitness, nous avons sélectionné les meilleures montres de sport qui allient précision, fonctionnalités et durabilité. Découvrez les modèles qui dominent le marché en 2024.

Garmin Epix Pro : la montre multisport à écran Oled de référence

La Garmin Epix Pro (Gen 2) est une évolution notable du modèle précédent, intégrant des fonctionnalités supplémentaires comme une lampe torche et une puce GNSS double fréquence pour une meilleure précision de géolocalisation. Son écran Amoled assure une lisibilité excellente dans toutes les conditions. Proposée en versions acier ou titane, elle est idéale pour les activités extérieures.

Écran Amoled, précision GPS et cardio, autonomie solide, cartographie en mémoire interne, lampe torche intégrée. Points faibles : Amélioration subtile du capteur cardio, écran de taille inchangée.

Prix : 949,99 €

Garmin Forerunner 965 : la montre multisport avec cartographie et écran Amoled

L’évolution de la Forerunner 955, la Garmin Forerunner 965, gagne en séduction avec son grand écran Amoled, tout en préservant une autonomie robuste. Cette montre est dotée de cartographie intégrée et d’une interface de course sur mesure, la rendant parfaite pour les sportifs d’extérieur. Cependant, le verre de l’écran n’est pas en saphir, le rendant plus vulnérable aux rayures.

Écran Amoled, précision cardio et GPS, cartographie intégrée, bonne autonomie. Points faibles : Verre non saphir, affichage sommaire des notifications.

Prix : 649,99 €

Garmin Venu 3 : une montre connectée sportive et complète

La Garmin Venu 3 se distingue par sa capacité à offrir des fonctionnalités sportives avancées tout en maintenant une excellente connectivité. Son écran Oled est sublimé par des fonctionnalités telles que le suivi des appels et l’intégration d’un assistant vocal. Même si elle n’a pas le large éventail d’applications que l’on trouve sur les montres sous watchOS ou Wear OS, ses capacités sportives et son autonomie longue durée en font une excellente option.

Suivi sportif et de récupération, précision cardio et GPS, excellente autonomie, écran Oled. Points faibles : Finition plastique, prix en hausse par rapport à la Venu 2.

Prix : 499,99 €

Les meilleurs rapports qualité/prix

Garmin Vivoactive 5 : élégance et précision à petit prix

La Garmin Vivoactive 5 est un excellent compromis entre élégance, performances sportives et prix abordable. Avec une autonomie allant jusqu’à 10 jours et un écran Oled clair, elle constitue un choix judicieux pour les sportifs qui cherchent une montre fiable sans se ruiner.

Précision du cardiofréquencemètre en endurance, GPS fiable, 10 jours d’autonomie. Points faibles : Manque de précision du cardio en fractionné, pas d’altimètre barométrique.

Prix : 299,99 €

Garmin Forerunner 165 : la montre d’entrée de gamme pour les coureurs

La Garmin Forerunner 165 propose un excellent rapport qualité-prix pour les adeptes du running. Avec des fonctionnalités telles que Garmin Pay, un altimètre barométrique et un suivi sportif complet, cette montre est idéale pour les coureurs débutants à intermédiaires.

Écran Oled, altimètre barométrique, 11 jours d’autonomie, nombreuses fonctionnalités logicielles. Points faibles : Fréquence cardiaque perfectible.

Prix : 249,99 €

Les achats malins

Garmin Forerunner 55 : le coach parfait pour les sportifs occasionnels

La Garmin Forerunner 55 est une montre idéale pour les sportifs en quête d’un modèle simple mais efficace. Grâce à son autonomie de deux semaines et son programme d’entraînement Garmin Coach, elle accompagne les coureurs tout au long de leur progression.

Suivi GPS précis, autonomie de deux semaines, Garmin Coach. Points faibles : Manque de précision du cardiofréquencemètre, écran basique.

Prix : 199,99 €

Que vous soyez un coureur débutant, un athlète confirmé ou un simple amateur de sport, les montres de sport proposées par Garmin dominent le marché grâce à leur précision, leur autonomie et leurs fonctionnalités complètes. Selon vos besoins spécifiques, que ce soit pour l’endurance, la cartographie ou un programme d’entraînement personnalisé, il existe un modèle pour vous accompagner dans vos objectifs sportifs.