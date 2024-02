Les meilleures montres de la semaine, de la Patek Philippe de Russell Crowe à la Rolex de Terry Crews

Cette semaine, sept célébrités ont arboré des montres élégantes et luxueuses dans les rues et sur les tapis rouges. Des acteurs aux sportifs, découvrez les meilleurs choix horlogers des stars.

Russell Crowe: Patek Philippe Nautilus

L'acteur de Gladiator, Russell Crowe, a choisi une Patek Philippe Nautilus rare pour le 74ème Festival de musique de Sanremo cette semaine. Cette référence (Ref. 5711/1A-010) a été discontinuée en 2021 après une production de 10 ans. Le prix initial d'environ 30 000 $ est maintenant multiplié par trois pour les modèles d'occasion. Cette montre dispose d'un boîtier et d'un bracelet en acier inoxydable très convoités, ainsi que d'un cadran bleu avec des aiguilles luminescentes et des index en or blanc.

Timothée Chalamet: Cartier Panthère

Timothée Chalamet, ambassadeur de Cartier depuis 2021 et acteur principal du film Dune, est un grand fan des montres Cartier. Il a été vu portant sa Panthère mini lors d'un événement au Mexique. Ce modèle classique (Ref. WSPN0006) coûte seulement 3 300 $. Il possède un petit boîtier en acier de 23 mm, un bracelet en acier assorti et une couronne en spinelle bleue. Le cadran argenté carré est orné de chiffres romains et d'aiguilles en forme d'épée.

Zlatan Ibrahimovic: Rolex Daytona

L'ancienne star du football, Zlatan Ibrahimović, arbore une Rolex Daytona qui brille autant que ses exploits sportifs. Dévoilé en 2021, ce modèle (Ref. 116519 LN) présente un cadran en météorite provenant d'un astéroïde ayant explosé dans l'espace il y a plus d'un million d'années. La montre possède également un boîtier de 40 mm en or blanc et une lunette monobloc Cerachrom en céramique noire. Le modèle a été discontinué l'année dernière, et les prix des modèles d'occasion ont donc flambé.

Terry Crews: Rolex Daytona

L'acteur Terry Crews a opté pour une Rolex Daytona élégante lors de son apparition sur le tapis rouge des Grammy Awards dimanche dernier. Cette montre emblématique est un choix populaire parmi les célébrités pour son style intemporel et sa qualité exceptionnelle.

Jason Oppenheimer: Rolex GMT-Master II

Le magnat de l'immobilier Jason Oppenheimer a été aperçu se promenant à Los Angeles avec sa Rolex GMT-Master II. Cette montre robuste et sportive est idéale pour ceux qui cherchent une pièce polyvalente qui peut être portée aussi bien avec un costume qu'avec une tenue décontractée.

Busta Rhymes: Richard Mille Chronographe

Le légendaire rappeur Busta Rhymes a choisi un chronographe rouge Richard Mille pour compléter son look audacieux. Les montres Richard Mille sont connues pour leurs designs avant-gardistes et leur technologie de pointe, ce qui en fait un choix parfait pour les amateurs de montres de luxe qui veulent se démarquer.

Simu Liu: IWC Portugieser Chronograph

Simu Liu, la star de Shang-Chi, a arboré un chronographe IWC Portugieser lors d'un événement récent. Cette montre élégante et classique est un excellent choix pour ceux qui recherchent une pièce intemporelle avec une touche moderne.