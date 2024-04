Les meilleures montres connectées pour suivre votre santé

Vous cherchez un traqueur d'activité mais ne savez pas par où commencer ? Voici nos choix pour le meilleur Fitbit, la meilleure Apple Watch et la meilleure option budget.

Le meilleur choix global : Fitbit Charge 6 (159,90 €)

Fitbit domine ce secteur depuis longtemps, et le Charge 6 est le dernier né de la marque. Plus grand que l'Inspire mais plus petit que le Versa, le Charge 6 offre un bon compromis avec des fonctionnalités telles que Google Maps, Google Pay et le contrôle de la musique. Si vous utilisez un téléphone Android ou que vous avez des amis utilisant Fitbit, le Charge 6 pourrait bien être le choix parfait pour vous.

Le meilleur pour les utilisateurs d'iPhone : Apple Watch Series 9

Recommander une Apple Watch pour quelqu'un qui souhaite juste suivre quelques paramètres de fitness peut sembler exagéré, mais avec l'augmentation des prix des montres de fitness, l'Apple Watch se positionne comme une option de milieu de gamme. La Series 9, proposée à partir de 329,99 € pour la version GPS sans connexion cellulaire, est notre recommandation pour le suivi de la santé. Toutes les Apple Watches suivent une large gamme de paramètres de santé et sont compatibles avec de nombreuses applications, offrant une expérience utilisateur riche et variée.

Le meilleur choix budget : Amazfit Band 7 (44 €)

Pour ceux qui trouvent tout cela trop compliqué et sont surpris par les prix élevés, l'Amazfit Band 7 est une excellente option budget. Suivant votre rythme cardiaque et vos pas, étanche et compatible avec plus de 100 activités, l'Amazfit Band 7 offre un bon rapport qualité-prix à seulement 44 €.

Que vous soyez à la recherche d'une montre connectée axée sur la santé avec toutes les fonctionnalités d'un smartphone ou d'un traqueur d'activité plus simple et économique, il existe une option adaptée à vos besoins. Le Fitbit Charge 6, l'Apple Watch Series 9 et l'Amazfit Band 7 sont d'excellents points de départ pour ceux qui cherchent à surveiller leur santé tout en restant connectés.