Les meilleures montres connectées pour la natation : Nos recommandations

Découvrez une sélection de montres connectées conçues pour résister à l'eau et parfaites pour vos séances de natation. Voici quelques modèles qui allient technologie et performance pour vous accompagner dans tous vos mouvements aquatiques.

Amazfit Stratos : un choix polyvalent

La montre Amazfit Stratos se distingue par sa résistance à l'eau et ses fonctionnalités adaptées à diverses activités sportives, y compris la natation. Ce modèle est non seulement abordable, mais il est également équipé d'un lecteur de musique intégré et d'un mode triathlon, permettant aux utilisateurs de passer facilement de la natation au vélo et à la course.

Parfaite pour les nageurs à la recherche d'un appareil multifonctionnel à un prix compétitif.

Inclut des fonctionnalités pratiques pour le suivi de la natation, comme le comptage des longueurs et la surveillance de la fréquence cardiaque.

Apple Watch Series 7 : la référence pour les utilisateurs d'Apple

L'Apple Watch Series 7 offre des fonctionnalités avancées pour la natation, telles que l'affichage des styles de nage et le verrouillage automatique de l'écran dans l'eau pour éviter les interactions accidentelles. Une fois sortie de l'eau, l'écran s'active pour permettre la consultation de diverses statistiques comme la distance parcourue, la vitesse et la longueur des bassins.

Idéale pour les nageurs qui utilisent déjà des produits Apple et souhaitent une montre intégrée à cet écosystème.

Propose une analyse approfondie des sessions de natation grâce à des applications tierces disponibles sur l'App Store.

Garmin Venu 2 Plus : pour les nageurs technophiles

Le Garmin Venu 2 Plus se distingue par son écran spécial qui reste lisible sous l'eau. Il offre non seulement un suivi complet des performances de natation (distance, vitesse, calories brûlées, score Swolf) mais aussi la possibilité de gérer des appels et d'accéder à l'assistant vocal directement depuis votre poignet.

Une excellente option pour ceux qui veulent rester connectés même en pleine session de natation.

Supporte le stockage de musique et Garmin Pay pour une expérience vraiment autonome.

Garmin Epix 2 : le choix premium

Le Garmin Epix 2 est une montre haut de gamme avec un écran AMOLED et de nombreuses fonctionnalités pour le sport, y compris la natation. Elle mesure précisément les différents paramètres de nage et enregistre même le rythme cardiaque sous l'eau.

Parfait pour les nageurs sérieux qui recherchent le top en termes de technologie et de fonctionnalités.

Propose une gamme étendue de modes sportifs et une intégration avec l'application Connect IQ pour une personnalisation maximale.

Samsung Galaxy Watch 4 : la meilleure pour les utilisateurs Android

La Samsung Galaxy Watch 4 est une excellente option pour les utilisateurs d'Android, offrant une intégration complète avec Wear OS 3 et une multitude de fonctionnalités de suivi de la santé et de la fitness. Elle est spécialement conçue pour enregistrer les statistiques de natation telles que les distances parcourues, les temps au tour et les coups de nage.

Idéale pour les utilisateurs de smartphones Samsung souhaitant une montre connectée performante et bien intégrée.

Permet un suivi détaillé de la santé grâce à l'application Samsung Health.

Chacune de ces montres connectées offre des caractéristiques uniques adaptées aux besoins des nageurs de tous niveaux. Que vous recherchiez une montre pour la compétition ou simplement pour suivre vos sessions de natation loisir, ces modèles constituent d'excellentes options pour allier technologie et sport.