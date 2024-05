Les meilleures montres connectées Fossil Wear OS qui nous manqueront !

Plus tôt cette année, le groupe Fossil a annoncé son retrait du marché des montres connectées. Cette nouvelle n'a guère été une surprise, mais il est indéniable que Fossil a laissé son empreinte dans l'univers des wearables. Retour sur les trois meilleures montres connectées Wear OS de Fossil qui ont marqué cette époque.

Fossil Sport Smartwatch : le premier consensus de la « meilleure montre Wear OS »

Lancée fin 2018, la Fossil Sport Smartwatch était une variante de la 4e génération de montres connectées Q de la marque. Elle était équipée du processeur Qualcomm 3100 (considéré comme ultra-performant à l'époque), d'un écran tactile de 390 ppp et de 4 Go de stockage.

Malgré quelques défauts inhérents à la nouveauté de ces technologies, la Fossil Sport s'est imposée comme la meilleure option Wear OS de l'époque, face à une concurrence limitée et peu convaincante.

Fossil Gen 5 Smartwatch : élégance et performance

Successeur de la Gen 4 Sport, la Fossil Carlyle (une variante de la Gen 5) a su se démarquer en 2019 par son design confortable et élégant, ainsi que ses performances accrues. L'augmentation de la RAM de 512 Mo à 1 Go a notamment permis d'améliorer significativement la fluidité et la réactivité de la montre.

Parmi les autres atouts de la Gen 5, on peut citer son haut-parleur intégré permettant de répondre aux appels et d'entendre les réponses de Google Assistant, ainsi que ses modes d'économie d'énergie extrême pour optimiser l'autonomie.

Fossil Gen 6 Smartwatch : une bonne montre, mais pas assez pour résister à la concurrence

Dernière sortie de Fossil dans l'univers des montres connectées, la Gen 6 a apporté quelques améliorations notables en termes de performances et de capteurs de santé (fréquence cardiaque et SpO2). Cependant, elle n'a pas su rivaliser avec les poids lourds du secteur comme la Samsung Galaxy Watch 4 et la Google Pixel Watch.

Malgré tout, la Gen 6 mérite des éloges pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, avec un boîtier en acier inoxydable d'une finition supérieure à la concurrence de l'époque, ainsi que pour sa charge ultra-rapide (de 0 à 80% en seulement 30 minutes).

Quel avenir pour Fossil dans l'univers des wearables ?

Fossil a prouvé par le passé sa capacité à innover et à se projeter dans le futur, comme en témoigne la Wrist PDA lancée en 2003, un appareil révolutionnaire et précurseur des montres connectées actuelles.

Bien que ce retrait semble marquer la fin de l'aventure des montres connectées Fossil, espérons que la magie qui anime cette entreprise audacieuse ne s'éteindra pas pour autant, et qu'elle saura nous surprendre à nouveau dans le domaine des wearables.