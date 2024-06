les meilleures montres connectées à petit budget : 7 options bon marché mais performantes

Découvrez notre sélection de montres connectées abordables qui offrent des fonctionnalités impressionnantes sans vous ruiner. Ces modèles économiques de Huawei, Amazfit, Xiaomi et d’autres marques vous surprendront par leur qualité et leur prix.

Huawei Watch Fit 3

La Huawei Watch Fit 3 se distingue comme la meilleure montre connectée à petit budget que nous avons testée cette année. À seulement 139 €, elle offre un design inspiré de l’Apple Watch SE mais à moitié prix.

Poids léger (26g) et finesse (9,9mm) avec un écran AMOLED lumineux de 1,82 pouces.

GPS précis, suivi de la fréquence cardiaque, suivi du sommeil, suivi du stress et plus de 100 modes d’entraînement.

Autonomie de 10 jours (4 jours avec l’affichage permanent activé).

Compatibilité avec Android et iOS.

La Huawei Watch Fit 3 est idéale pour les amateurs de fitness grâce à son GPS précis et son intégration avec Strava. Bien qu’elle n’inclue pas de fonctionnalités avancées comme l’ECG, elle offre un bon suivi du stress et une vue d’ensemble de la fréquence cardiaque au repos. Le suivi du sommeil est parfois imprécis, mais les données fournies restent suffisantes pour un suivi occasionnel.

Amazfit Active

L’Amazfit Active est un excellent choix avec son prix de 129 €. Cette montre légère est équipée d’un écran AMOLED de 1,75 pouces et offre une autonomie de 14 jours en utilisation typique.

Affichage AMOLED lumineux et clair.

Autonomie de 14 jours.

Suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, du GPS et des activités.

Fonctionnalités intelligentes : appels, musique, Alexa.

Cette montre polyvalente offre des fonctionnalités de santé et de fitness avancées, bien que l’interface utilisateur soit assez basique. Elle est néanmoins une option fiable et abordable pour ceux qui cherchent une montre connectée complète.

Xiaomi Watch 2

Avec un prix de 149 €, la Xiaomi Watch 2 se positionne à la limite supérieure de notre sélection économique, mais ses performances en valent la peine.

Autonomie d’une journée.

Wear OS 3.5.

Suivi de la fréquence cardiaque, du stress, du sommeil et de l’oxygène dans le sang.

Compatible uniquement avec Android.

Cette montre offre une qualité de construction et un affichage de haute qualité, bien que la version de Wear OS soit un peu datée. La durée de vie de la batterie est limitée à une journée, mais elle offre une expérience utilisateur fluide et une grande variété d’applications à un prix imbattable pour une montre Wear OS.

Amazfit Bip 5

L’Amazfit Bip 5 est la montre connectée la plus économique de notre sélection, avec un prix de seulement 80 €.

Autonomie de 10 jours.

Suivi continu de la fréquence cardiaque.

Plus de 120 modes sportifs et GPS.

Alexa intégrée.

Bien que son écran TFT soit de qualité inférieure à l’AMOLED, la Bip 5 offre de nombreuses fonctionnalités pour son prix, notamment un suivi GPS précis et un bon suivi de la santé via l’application Zepp Health. Cependant, son design basique et sa construction en plastique peuvent ne pas plaire à tout le monde.

Honor Watch 4

La Honor Watch 4, à 139,99 €, a remporté notre prix de la meilleure montre connectée abordable en 2023 grâce à son excellent mélange de design élégant et de fonctionnalités de fitness impressionnantes.

Écran AMOLED de 1,75 pouces.

Autonomie de 14 jours.

GPS intégré.

Plus de 100 modes d’entraînement.

Cette montre bien construite avec un boîtier en aluminium et un bracelet en silicone offre un bon suivi des activités sportives et une navigation précise grâce au GPS intégré. Elle est une excellente option pour ceux qui recherchent une montre connectée élégante et performante sans se ruiner.

CMF Watch Pro

La CMF Watch Pro est une montre connectée ultra-économique de moins de 100 €, mais avec des caractéristiques impressionnantes.

Écran AMOLED de 1,96 pouces.

Appels Bluetooth avec réduction de bruit AI.

GPS et plus de 110 modes sportifs.

Autonomie jusqu’à 13 jours.

Bien que cette montre ait quelques bugs logiciels et une précision de suivi de la fréquence cardiaque moyenne, elle offre un excellent rapport qualité-prix avec un design et une construction de qualité supérieure pour son prix. Elle est idéale pour ceux qui cherchent une montre connectée performante à un prix réduit.

Le marché des montres connectées à petit budget offre désormais des options impressionnantes qui rivalisent avec des modèles plus chers. Que vous soyez un amateur de fitness ou que vous recherchiez simplement une montre connectée fiable et abordable, ces sept modèles offrent une excellente combinaison de fonctionnalités et de prix.