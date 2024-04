Les meilleures applications de fitness pour iPhone et Apple Watch

Découvrez notre sélection des meilleures applications de fitness disponibles sur l'App Store pour atteindre vos objectifs de forme physique grâce à votre iPhone et votre Apple Watch.

Gentler Streak : Le fitness bienveillant

Gentler Streak se distingue par son approche unique de la condition physique, promouvant le repos comme élément fondamental du bien-être. Contrairement aux Anneaux d'Activité d'Apple, Gentler Streak vous conseille de savoir quand pousser vos limites et quand prendre une pause. L'application est gratuite, mais certaines fonctionnalités premium, comme les suggestions Go Gentler, nécessitent un abonnement.

23 nouveaux types d'exercices ajoutés

Chemin d'Activité innovant pour un suivi personnalisé

Me+ Planificateur quotidien de routines

Me+ vous aide à structurer vos routines quotidiennes et matinales tout en suivant votre plan de soins personnels, vos habitudes, votre humeur et vos progrès avec des rappels amicaux. L'application est conçue pour booster votre énergie en favorisant l'exercice, une alimentation saine et de meilleures habitudes de sommeil. Le téléchargement est gratuit, mais un abonnement est nécessaire pour débloquer toutes les fonctionnalités.

Suivi quotidien de l'humeur et des progrès

Planification de routines personnalisées

Apple Fitness+

Intégrée à tous les appareils Apple, Apple Fitness+ offre la bibliothèque d'entraînements en 4K la plus complète du marché. Avec une variété de pratiques et de sessions de bien-être, cette solution vous permet d'utiliser votre Apple TV avec l'Apple Watch, votre iPhone avec les AirPods, et d'autres combinaisons pour profiter pleinement de son potentiel. Apple Fitness+ est disponible sous l'app Fitness, soit en tant que service autonome, soit dans le cadre de l'abonnement Apple One.

Sessions variées et complètes pour tous les niveaux

Intégration parfaite avec les appareils Apple

Strava

Strava est une application incontournable pour les amateurs de course à pied, de vélo et de randonnée. Elle se distingue par sa communauté active, vous permettant de partager vos parcours et de recevoir de la motivation de la part d'autres utilisateurs. Bien que l'application soit gratuite, un abonnement est requis pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités et des insights détaillés sur vos progrès.

Communauté motivante et active

Suivi détaillé des performances sportives

Fitbod Planificateur d'Entraînement et de Gym

Fitbod utilise l'intelligence artificielle pour générer des entraînements personnalisés qui vous aident à gagner en force et à perdre du poids. Chaque session est adaptée à votre niveau de forme physique, vos objectifs et l'équipement à votre disposition, permettant des progrès constants sous la guidance de votre entraîneur AI. L'application est gratuite à télécharger, mais nécessite un abonnement pour accéder aux sessions d'entraînement optimisées.

Entraînements générés par IA adaptés à votre niveau

Optimisation des routines de musculation

Que vous débutiez dans le monde du fitness ou que vous soyez un athlète expérimenté, ces applications peuvent vous aider à suivre vos progrès, à rester motivé et à atteindre de nouveaux sommets en termes de santé et bien-être. Téléchargez-les dès maintenant sur l'App Store et commencez à transformer votre routine de fitness avec votre iPhone et votre Apple Watch.