Les marques de montres à éviter : style douteux et qualité incertaine

Si certaines marques horlogères suscitent l’admiration pour leur savoir-faire et leur design raffiné, d’autres laissent à désirer, tant par leur qualité que par leur style tape-à-l’œil. Nous vous proposons ici une sélection des marques de montres qu’il vaut mieux éviter, en espérant qu’elles amélioreront leur offre dans le futur.

Invicta : des copies mal assumées

Bien que fondée en Suisse au 19e siècle, Invicta a perdu de sa superbe après avoir été rachetée par des investisseurs américains dans les années 1990. Si la marque propose des modèles aux prix abordables, leur qualité laisse souvent à désirer, notamment en ce qui concerne les finitions et les matériaux utilisés.

Les montres Invicta souffrent également d’un manque d’originalité, avec des modèles comme la Pro Diver qui imitent ouvertement des icônes de l’horlogerie comme la Rolex Submariner ou la Royal Oak d’Audemars Piguet. Ces inspirations ne sont pas bien exécutées, ce qui renforce l’image de la marque comme étant davantage focalisée sur le style tape-à-l’œil que sur l’authenticité horlogère.

Problèmes principaux : Finitions de qualité médiocre, mouvements quartz bas de gamme, designs trop inspirés des grands noms de l’horlogerie.

Diesel : trop c’est trop !

Diesel est avant tout connu pour ses vêtements branchés et provocants, et la marque applique cette même philosophie à ses montres. Les modèles Diesel sont souvent exagérés, avec des boîtiers surdimensionnés allant jusqu’à 57 mm et des designs ostentatoires qui dépassent les limites du bon goût.

Des noms de modèles comme Mr Daddy ou Mega Chief laissent peu de place à la subtilité, et le style tape-à-l’œil des montres Diesel peut plaire à ceux qui recherchent quelque chose de très visible, mais il en rebutera plus d’un par son manque de finesse.

Problèmes principaux : Designs trop imposants, manque de subtilité, qualité perçue inférieure aux attentes pour le prix.

Hugo Boss : des prix surestimés pour des montres basiques

Hugo Boss excelle dans la mode masculine et les parfums, mais ses montres ne sont qu’une extension de sa gamme fashion, et cela se ressent. Bien que le design soit souvent élégant et relativement sobre, les montres Hugo Boss souffrent de leur nature de « fashion watches » sans véritable savoir-faire horloger derrière.

Avec des prix qui dépassent souvent les 400 €, ces montres à quartz ne justifient pas toujours leur coût. Si vous cherchez une montre de qualité dans cette gamme de prix, il existe des alternatives bien plus intéressantes sur le marché.

Problèmes principaux : Rapport qualité-prix peu favorable, mouvements quartz basiques, manque de caractère horloger.

Holzkern : un marketing bien rodé, mais des promesses à revoir

Spécialisée dans les montres en bois et en pierre, la marque autrichienne Holzkern séduit par son approche « naturelle. Cependant, derrière cette façade écoresponsable se cachent des accusations de greenwashing et de dropshipping qui ternissent la réputation de la marque. Si leurs prix restent abordables, il est difficile de justifier pleinement l’achat de ces montres face à une concurrence qui propose des matériaux et des designs plus raffinés.

Problèmes principaux : Communication marketing discutable, qualité perçue inférieure aux attentes.

Filippo Loreti : des promesses de luxe non tenues

Filippo Loreti a connu un succès fulgurant grâce à ses campagnes de financement participatif, promettant des montres de luxe à des prix accessibles. Cependant, ces montres « italiennes » sont en réalité fabriquées en Asie, et la qualité d’assemblage ne correspond pas toujours aux standards annoncés.

Si le style des montres Filippo Loreti peut plaire à certains, il est important de ne pas se laisser séduire uniquement par l’apparence : la qualité reste un point faible, notamment en comparaison avec les grandes maisons horlogères auxquelles la marque prétend rivaliser.

Problèmes principaux : Assemblage de qualité variable, fabrication en Asie malgré un marketing axé sur l’Italie, promesses de luxe non tenues.

Bien que certaines de ces marques puissent plaire à un public en quête de montres stylées et accessibles, elles présentent souvent des défauts en termes de qualité, d’originalité ou de rapport qualité-prix. Pour ceux qui recherchent un véritable savoir-faire horloger ou un modèle durable, il existe de nombreuses alternatives plus crédibles dans des gammes de prix similaires. Néanmoins, le plus important reste de choisir une montre qui vous plaît et qui correspond à vos attentes personnelles, tant en termes de style que de fonctionnalité.