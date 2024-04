Les heures sautent avec les nouvelles Chanel Superleggera Intense Black et Chopard Quattro Spirit 25

Modernité ou tradition ? Découvrez deux montres qui redéfinissent l'élégance et la complexité horlogère avec leurs complications d'heure sautante.

Les merveilles de l'heure sautante

L'heure sautante est une complication horlogère qui remplace l'aiguille des heures traditionnelle par un affichage numérique qui saute à chaque changement d'heure. Cette fonction permet un design de cadran épuré et original, offrant une lecture de l'heure à la fois directe et esthétique.

Ce modèle présente un cadran noir émaillé, sobre et élégant, avec des chiffres bien visibles et une unique aiguille des minutes. Chanel Superleggera Intense Black : Inspirée par les tableaux de bord des voitures de sport Superleggera, cette montre affiche un style plus industriel et audacieux, avec un cadran entièrement noir et des détails minimalistes.

Design et innovation chez Chanel

La collection Monsieur de Chanel, connue pour son élégance, prend un tournant audacieux avec la Superleggera Intense Black. Cette montre combine un boîtier en céramique noire de 42mm à un cadran également noir, ponctué uniquement par des détails dorés et une absence totale de rouge, contrairement aux modèles précédents.

Le Calibre 1, développé avec Romain Gauthier, est un moteur manuel offrant une réserve de marche de 72 heures, idéal pour ceux qui apprécient les mécanismes d'exception. Édition limitée : Seulement 100 exemplaires de cette montre sont disponibles, ce qui en fait un objet de collection convoité.

L'élégance sobre de Chopard

Le Quattro Spirit 25 de Chopard célèbre le 25ème anniversaire de la manufacture avec un boîtier en or blanc de 40mm et un cadran noir profond. Son design épuré est rehaussé par une complication d'heure sautante discrète et une réserve de marche de huit jours, grâce à ses quatre barillets.

Ce modèle est également certifié par le Poinçon de Genève, garantie de sa qualité et de son excellence en matière de finitions. Exclusivité et prestige : Limité à 100 pièces, le Quattro Spirit 25 est un symbole de luxe et de raffinement horloger.

Quel modèle choisir ?

Entre la sportivité affirmée de la Chanel Superleggera Intense Black et l'élégance classique du Chopard Quattro Spirit 25, le choix dépendra de votre style personnel et de votre intérêt pour les innovations horlogères. Chacune offre une approche unique de la complication de l'heure sautante, avec des designs qui ne manqueront pas de susciter des conversations.

Un choix parfait pour ceux qui recherchent une montre qui se démarque par son design inspiré de l'automobile sportive. Chopard pour les puristes : Idéal pour les amateurs de montres classiques qui apprécient la subtilité et la fonctionnalité combinées à une esthétique intemporelle.

Les montres avec complication d'heure sautante comme la Chanel Superleggera Intense Black et la Chopard Quattro Spirit 25 offrent plus qu'un simple affichage du temps : elles sont le reflet d'un savoir-faire horloger avancé et d'une esthétique soignée. Que vous soyez un passionné de la haute horlogerie ou simplement à la recherche d'une pièce exceptionnelle, ces montres méritent votre attention.