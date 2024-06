Les exportations de montres suisses explosent grâce aux États-Unis : découvrez pourquoi le marché américain devient le nouveau roi des montres de luxe !

Après avoir connu la plus forte baisse depuis quatre ans, les exportations de montres suisses connaissent à nouveau une croissance, en grande partie grâce aux distributeurs américains. En avril, l'industrie a vu ses exportations augmenter de 4,5 % au niveau mondial, aidée par une impressionnante augmentation de 11,6 % aux États-Unis.

La demande américaine propulse les exportations de montres suisses

Malgré une chute vertigineuse de 16,7 % en mars et une baisse plus modeste de 2,1 % en février, les exportations de montres suisses ont rebondi en avril, tirées par une demande américaine robuste. Les États-Unis sont devenus le plus grand marché pour les montres suisses, avec des exportations atteignant 1,5 milliard d'euros depuis janvier, dépassant la Chine (812 millions d'euros) et Hong Kong (738 millions d'euros).

Cependant, cette hausse de l'offre ne signifie pas que l'industrie horlogère suisse connaît une croissance sans faille, même aux États-Unis. En mars, les ventes ont chuté de 16,9 % selon les données du Luxury Watch Barometer, tandis que la valeur des stocks dans les magasins américains a bondi de 8 %, montrant que l'offre dépasse la demande, une situation inédite depuis longtemps.

Le Japon, un marché prometteur pour les montres de luxe

Parmi les 20 principaux marchés, 15 ont vu leurs exportations augmenter en avril. Le Japon se distingue avec une hausse significative de 13,6 %. Ce marché se porte particulièrement bien ces derniers temps, car un yen affaibli rend les produits de luxe plus abordables pour les touristes en quête de bonnes affaires lors de leurs voyages.

L'industrie horlogère suisse face à une demande fluctuante

Depuis deux ans, l'industrie horlogère suisse traverse une période de volatilité. En juin 2023, les exportations vers les États-Unis ont diminué pour la première fois en deux ans, et en décembre, les exportations mondiales ont baissé pour la première fois depuis au moins un an, malgré un record de 31 milliards d'euros d'exportations de montres suisses en 2023.

Depuis décembre, les exportations ont alterné entre hausse et baisse, avant de connaître une augmentation légèrement plus saine en avril. Cependant, avec la baisse de la demande de montres de luxe, certains craignent que les fabricants ne réduisent pas suffisamment leur production face à cette situation économique incertaine.

Les consommateurs réévaluent leurs priorités d'achat

Dans un contexte économique volatil, il semble que certaines personnes réalisent qu'elles n'ont pas réellement besoin d'une nouvelle Rolex pour le moment. Il est également possible que ceux qui se sont tournés vers les montres pendant la pandémie préfèrent désormais dépenser leur argent dans d'autres expériences de luxe, comme les voyages et la gastronomie.

Malgré ces défis, l'augmentation de l'offre de montres suisses pourrait avoir un impact positif sur les délais d'attente pour certains modèles très convoités, comme les dernières créations de Rolex. Les amateurs de montres de luxe pourraient ainsi voir leur patience récompensée plus rapidement, même si l'avenir du marché horloger reste incertain dans ce climat économique fluctuant.