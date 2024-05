Les enchères de montres de printemps à Genève atteignent des sommets, menées par Patek Philippe

Philips, Christie's, Sotheby's et Antiquorum ont enregistré de solides résultats lors du lancement de la saison des enchères de printemps en Suisse cette semaine, apaisant les inquiétudes concernant un marché en berne. Patek Philippe a dominé tous les résultats.

Une communauté de collectionneurs au rendez-vous

La communauté des collectionneurs de montres était en force cette semaine alors que Only Watch, Christie's, Sotheby's, Phillips et Antiquorum formaient le collectif des enchères de montres de printemps de Genève. Parmi les temps forts, citons 47 pièces uniques à Only Watch, de rares montres de la collection personnelle de Michael Schumacher chez Christie's et quelques pièces extraordinaires du collectionneur italien Guido Mondani chez Phillips, pour n'en citer que quelques-unes.

Patek Philippe vole la vedette chez Only Watch et Antiquorum

Les événements ont débuté vendredi avec la 10e édition d'Only Watch, où la vedette du spectacle a été la vente d'une Patek Philippe unique dotée d'une Petite et Grande Sonnerie et d'un Répétition Minutes, qui a rapporté 17,3 millions de dollars à la vente aux enchères caritative.

Les montres Patek Philippe ont également volé la vedette chez Antiquorum avec la vente d'une Ref. 605 HU DE de 1943, une montre de poche worldtimer en émail cloisonné or rose, qui s'est vendue pour 3,36 millions de dollars. Une deuxième worldtimer Patek Philippe, une Ref. 2523 de 1956 avec un cadran en or guilloché, a également atteint des sommets à plus de 2,3 millions de dollars.

Christie's met à l'honneur la collection de Michael Schumacher

Chez Christie's, toute l'attention était portée sur les huit montres emblématiques de la collection de Michael Schumacher, à l'occasion de l'anniversaire de la première victoire du légendaire pilote au Championnat du monde de Formule 1 en 1994. Une cyberattaque sur le site web de Christie's a malheureusement retardé la vente aux enchères, mais cela n'a pas semblé dissuader les acheteurs potentiels, avec une F. P. Journe Unique Piece Vagabondage, une Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, une Rolex Paul Newman Daytona et un ensemble complet F.P. Journe Ruthenium Collection de cinq pièces totalisant 4,4 millions de dollars pour les huit pièces.

Records chez Phillips et Sotheby's

Chez Phillips, le lot vedette était à nouveau une Patek Philippe worldtimer Ref. 2523/1, une montre à deux couronnes en or jaune qui s'est vendue pour 1,87 million de dollars. La Collection Guido Mondani a totalisé 3,97 millions de dollars, et les ventes totales de Phillips ont atteint 39,5 millions de francs suisses (environ 43,7 millions de dollars), plaçant la Maison en tête du classement en termes de ventes.

Enfin, Sotheby's a clôturé la semaine avec sa vente Important Watches : Parties 1 et 2. Les lots les plus importants comprenaient une Richard Mille « Prototype 3 » Ref. RM27-01 Rafael Nadal qui s'est vendue à 1,27 million de francs suisses et une Patek Philippe Ref. 2499J « 3ème Série » (vendue au détail par Tiffany & Co.) qui a atteint 1,2 million de dollars.

Un marché en pleine forme

Le succès de cette édition des ventes de printemps de Genève – en termes de valeur et de lots vendus – apporte un rayon de soleil à l'ensemble de l'industrie horlogère, les acheteurs ayant été très présents. « Il ne fait aucun doute que les enchères de Genève servent systématiquement de baromètre pour le marché mondial de l'horlogerie, tant en mai qu'en novembre », a noté Romain Réa d'Antiquorum. « Elles valident non seulement l'état actuel du marché, mais donnent également le ton pour les tendances émergentes et l'intérêt du public. »

Cette juxtaposition avec Watches and Wonders souligne que ces enchères ne concernent pas uniquement la dynamique des marchés primaire et secondaire, mais reflètent le pouls de l'ensemble de l'industrie horlogère et du paysage global du marché de l'horlogerie. Une belle preuve de la vitalité et de l'attrait intemporel des garde-temps d'exception.