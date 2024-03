Les directions de transport en commun débarquent sur les montres Galaxy grâce à Google Maps

L'intégration des directions de transport en commun dans Google Maps pour Wear OS marque un tournant majeur, rendant la navigation urbaine plus fluide pour les utilisateurs de montres Galaxy. Annoncée lors du MWC 2024 et déployée récemment, cette fonctionnalité transforme l'expérience de mobilité urbaine.

Google Maps et Wear OS : une union innovante

La récente mise à jour de Google Maps pour Wear OS introduit une fonctionnalité très attendue : les directions de transport en commun. Premièrement observée sur les montres Galaxy, notamment les modèles Watch 4, Watch 5 et Galaxy Watch 6, cette nouveauté offre aux utilisateurs une option de Transit en plus des modes de déplacement traditionnels tels que la conduite, la marche et le vélo lors de la recherche d'un itinéraire.

Une intégration fluide avec les tuiles de la Galaxy Watch, permettant une navigation aisée entre les réseaux de transport en commun.

Affichage des « itinéraires recommandés » pour une sélection simplifiée.

Compatibilité avec l'affichage permanent (AOD), enrichissant l'expérience de navigation.

Navigation optimisée avec les montres Galaxy

La fonctionnalité se distingue par son bouton d'action flottant en forme de pilule, ouvrant une vue en direct de la carte et une vue élargie montrant tous les arrêts de transit le long du parcours, sous l'intitulé «Aperçu de l'itinéraire». Cette approche améliore significativement la navigation, en rendant l'expérience utilisateur plus intuitive et engageante.

Un bouton d'action flottant pour une immersion cartographique sans précédent.

Une facilité de retour à Google Maps grâce à une icône de transit directement accessible depuis le cadran de la montre.

Une mise à jour de Google Maps tournée vers l'avenir

La mise à jour de Google Maps pour Wear OS, déployée via une mise à jour côté serveur avec la version 11.119.0702.W, étend significativement les capacités déjà présentes dans l'application. Cette évolution inclut la visualisation des stations de transit « à proximité » directement depuis le flux principal de l'application et l'affichage des heures de départ/arrivée. De plus, la réintroduction des directions de transit dans le Pixel Feature Drop et l'intégration des passes dans l'application Wallet soulignent la volonté de Google d'améliorer constamment l'expérience utilisateur sur Wear OS.

Accès facile aux stations de transit « à proximité » et visualisation des horaires de départ/arrivée.

Intégration des passes de transit dans l'application Wallet pour une expérience utilisateur enrichie.

Cette mise à jour transforme la façon dont les utilisateurs de montres Galaxy interagissent avec leur environnement urbain, en rendant les déplacements en transport en commun non seulement plus accessibles mais aussi plus agréables. L'engagement de Google à améliorer continuellement Wear OS, à travers des fonctionnalités pratiques et innovantes comme les directions de transport en commun, promet une expérience utilisateur toujours plus riche et connectée.