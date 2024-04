Les couleurs de la Dolce Vita : Norqain dévoile de nouvelles teintes pour la Freedom 60 Chrono 40mm

La couleur est une tendance encore plus marquée dans les nouveaux modèles de montres de cette année. Norqain s'inscrit dans ce mouvement avec l'ajout de trois variantes à sa collection Freedom 60 Chrono 40mm, inspirées par la beauté naturelle de la Toscane et le célèbre slogan « Dolce Vita ». Ces montres se parent de teintes pastel « pistache », « bleu ciel » et « pêche », cette dernière en harmonie avec la couleur de l'année de Pantone.

Un hommage à la nature et à l'élégance

Chacune des nouvelles montres Norqain Freedom 60 Chrono 40mm se distingue par des compteurs contrastants et une finition soleillée qui met en valeur leurs couleurs délicates. Un détail raffiné, l'indication de la date assortie à la couleur du cadran, se situe entre 4 et 5 heures, ajoutant une touche d'élégance à ces garde-temps.

Des cadrans aux teintes « pistache », « bleu ciel » et « pêche », avec finition soleillée.

Des compteurs de couleurs contrastantes pour une lisibilité et une esthétique améliorées.

Conception robuste et style rétro

Conçues pour l'aventure extérieure tout en restant classiques, ces montres offrent une étanchéité jusqu'à 100 mètres, des cadrans luminescents et une échelle tachymétrique sur le rehaut. Leur boîtier en acier inoxydable 316L de 40mm par 14.9mm arbore un design rétro avec un cadran fin et des poussoirs style champignon. Norqain, fidèle à sa tradition, permet la personnalisation grâce à une plaque sur le côté gauche du boîtier, sur laquelle peut être gravé un message personnel.

Boîtier en acier inoxydable 316L avec design rétro.

Personnalisation possible grâce à une plaque gravable.

Performance mécanique impressionnante

Les montres sont animées par le calibre automatique Norqain N19, basé sur le Sellita SW510 a, avec une fréquence de 4 Hz et une réserve de marche de 62 heures. Le mouvement peut être admiré à travers le fond du boîtier en saphir.

Calibre Norqain N19 offrant 62 heures de réserve de marche.

Variété de bracelets et tarification

Norqain propose ces nouveaux chronographes avec des bracelets en métal, des bracelets textiles « Nortide » et des bracelets en caoutchouc noir. Les prix débutent à 4290€. La version couleur pêche, limitée à 300 pièces, est proposée à 4390€ avec un bracelet Nortide et à 4650€ avec un bracelet en métal.

Options de bracelets diversifiées pour un confort et un style sur mesure.

Édition limitée couleur pêche pour une exclusivité accrue.

Avec ces nouvelles additions à la collection Freedom 60 Chrono 40mm, Norqain continue de prouver son engagement envers l'innovation, la qualité et le style. Inspirées de la Dolce Vita italienne, ces montres sont une invitation à célébrer la vie avec élégance et couleur. À découvrir lors de Watches and Wonders cette année, ces créations promettent d'attirer les regards et de susciter l'admiration.