Les 7 montres les plus spectaculaires de la semaine : d’Ed Sheeran à Lewis Hamilton, un défilé de style

De la scène mondaine du Met Gala aux pistes du Grand Prix de Miami, les célébrités n'ont pas manqué de briller cette semaine grâce à leurs choix horlogers exceptionnels. Découvrons ensemble sept montres qui ont marqué les esprits.

L'élégance perpétuelle d'Ed Sheeran avec Audemars Piguet

Lors du Grand Prix de Miami, le chanteur britannique Ed Sheeran a été aperçu avec une pièce d'exception au poignet, la Audemars Piguet Royal Oak Calendrier Perpétuel “John Mayer”. Ce modèle limité, avec son boîtier et son bracelet en or blanc 18 carats, est doté d'un cadran « Crystal Sky » embossé, dernier du nom à abriter le calibre 5134 renommé de la maison. Outre les fonctions de calendrier perpétuel, cette montre représente un véritable joyau de technologie et de design, limitée à seulement 200 exemplaires.

Boîtier et bracelet en or blanc 18 carats

Fonctions de calendrier perpétuel sophistiquées

Édition extrêmement limitée

Lewis Hamilton et son IWC Big Pilot's Watch AMG G 63

Au volant de sa Mercedes au Grand Prix de Miami, Lewis Hamilton portait une IWC Big Pilot's Watch AMG G 63, inspirée par la célèbre Mercedes G-Class. Avec son boîtier de 46,2 mm en Armor Gold et un cadran évoquant les phares de la voiture, cette montre allie sportivité et élégance, reflétant parfaitement l'esprit de compétition et de précision.

Inspiration Mercedes G-Class pour un design audacieux

Cadran texturé et détails rappelant les caractéristiques automobiles

Exclusivité et performance encapsulées dans un design horloger

Tom Brady et son Audemars Piguet tourbillon automatique

Lors du festival Netflix is a Joke, Tom Brady a été vu avec une Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Automatique, parant son poignet d'un cadran tapisserie en saumon et d'un impressionnant tourbillon à 6 heures. La montre, en titane et dotée d'un bracelet assorti, affichait un luxe discret mais indéniable, renforcé par un ensemble de gemmes incrustées, soulignant le statut unique de Brady.

Boîtier et bracelet en titane avec gemmes incrustées

Tourbillon visible ajoutant une touche de complexité mécanique

Design et fonctionnalité se rencontrent dans un chef-d'œuvre horloger

L'élégance discrète d'Amon-Ra St. Brown avec Rolex

Au Kentucky Derby, le joueur de NFL Amon-Ra St. Brown portait une Rolex Day-Date 40 en or Everose 18 carats. Avec son cadran chocolat orné de diamants faisant office de repères horaires, cette montre combine luxe et sobriété, faisant d'elle un choix parfait pour un événement de prestige tel que le Derby.

Cadran chocolat enrichi de diamants

Boîtier et bracelet en or Everose, symbole d'élégance

Un classique revisité avec splendeur

Le classicisme intemporel de Tony Hinchcliffe avec Rolex

À l'occasion du festival Netflix is a Joke, Tony Hinchcliffe portait une Rolex Submariner Date, un modèle emblématique reconnu pour son élégance et sa fonctionnalité. Dotée d'un boîtier en acier Oystersteel et d'un cadran noir contrast

ant, cette montre est aussi pratique sous l'eau qu'élégante en soirée.

Boîtier robuste et design fonctionnel

Cadran noir avec grande lisibilité

Luxe et performance en harmonie

Simu Liu et son Audemars Piguet chronographe

Simu Liu, lors d'un photocall pour le film Atlas, arborait une Audemars Piguet Royal Oak Chronographe en or jaune. Le contraste entre le boîtier doré et le cadran grande tapisserie fumé met en avant la sophistication et le caractère affirmé de cette pièce d'exception.

Combinaison audacieuse de l'or jaune et d'un cadran fumé

Chronographe pour une mesure précise du temps

Esthétique captivante et fonctionnalités avancées

Max Verstappen et la TAG Heuer Formula 1

Lors du Grand Prix de Miami, Max Verstappen portait la nouvelle TAG Heuer Formula 1, conçue en collaboration avec la marque Kith. Cette montre sportive se distingue par son boîtier en acier PVD noir sablé, un cadran noir avec échelle des minutes en bleu et une lunette en arnite bleue, associés à un bracelet en caoutchouc bleu, capturant l'esprit de la Formule 1 avec brio.

Design inspiré par la Formule 1 avec des touches de bleu dynamiques

Mouvement et matériaux modernes pour une performance optimale

Édition limitée symbolisant l'exclusivité et l'innovation

Ces montres ne sont pas seulement des outils de mesure du temps, mais de véritables déclarations de style, reflétant la personnalité et le statut de ceux qui les portent. Chacune d'elles raconte une histoire de prestige, d'innovation et de goût impeccable.