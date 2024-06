Les 6 meilleures montres connectées de 2024 : le top des modèles Google, Apple, Samsung et plus encore !

La meilleure montre connectée est celle qui prolonge parfaitement votre smartphone, avec des fonctionnalités adaptées à vos besoins. Que vous cherchiez une montre pour suivre votre activité physique, gérer vos notifications ou simplement afficher l’heure avec style, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Découvrez notre sélection des meilleures smartwatches du moment, de l’Apple Watch Series 9 à la Samsung Galaxy Watch 6 Classic en passant par les modèles abordables comme la Nothing CMF Watch Pro.

Apple Watch Series 9 : la référence incontournable pour les utilisateurs d’iPhone

Indétrônable depuis plusieurs années, l’Apple Watch Series 9 reste la meilleure montre connectée du marché. Son secret ? Un savant mélange de fonctionnalités santé et fitness, une expérience utilisateur fluide et une intégration parfaite avec l’écosystème Apple.

Les nouveautés de la Series 9 :

Le geste Double Tap pour interagir avec la montre sans les mains

Un accès à Siri plus rapide, directement depuis la montre

Un écran encore plus lumineux

De nouveaux outils de suivi de santé mentale

Si vous possédez un iPhone, l’Apple Watch Series 9 s’impose comme le compagnon idéal pour profiter pleinement de votre smartphone au poignet.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : la meilleure montre connectée pour Android

Avec son design premium en titane et sa batterie longue durée, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est taillée pour les utilisateurs Android les plus exigeants. Elle excelle notamment dans le suivi d’activité grâce à ses nombreux capteurs de santé.

Les atouts de la Galaxy Watch 5 Pro :

Un analyseur de composition corporelle unique

Un GPS ultra-précis pour le suivi des parcours

Une résistance à toute épreuve grâce à son boîtier en titane

L’interface intuitive de Wear OS pour une navigation fluide

Seul bémol, certaines fonctionnalités comme l’ECG sont réservées aux smartphones Samsung. Mais dans l’ensemble, la Galaxy Watch 5 Pro s’impose comme la montre Android la plus aboutie à ce jour.

Google Pixel Watch 2 : l’alternative idéale pour les fans de Pixel

Après une première version prometteuse, Google peaufine sa formule avec la Pixel Watch 2. Au programme : un nouveau processeur pour des performances accrues, une autonomie améliorée et un suivi d’activité plus précis, le tout dans un design épuré et élégant.

Les points forts de la Pixel Watch 2 :

L’interface Wear OS 4 pour une expérience utilisateur optimale

La compatibilité avec de nombreuses apps tierces

Un nouveau capteur de température cutanée pour enrichir le suivi du sommeil

6 mois d’abonnement offerts à Fitbit Premium pour profiter de fonctionnalités exclusives

La Pixel Watch 2 s’affirme comme une alternative solide aux montres Samsung et Huawei, en particulier pour ceux qui possèdent un smartphone Pixel.

Fitbit Sense 2 : la meilleure montre pour le suivi du sommeil

Avec la Sense 2, Fitbit mise sur ce qu’elle sait faire de mieux : le tracking de santé et d’activité. Et force est de constater que la marque excelle tout particulièrement dans le domaine du suivi du sommeil, avec des métriques complètes et des recommandations personnalisées.

Les atouts santé de la Fitbit Sense 2 :

Un capteur de température cutanée pour enrichir l’analyse du sommeil

Un électrocardiogramme (ECG) pour détecter les anomalies du rythme cardiaque

Un capteur EDA pour mesurer le niveau de stress en continu

Des insights santé poussés grâce à l’abonnement Fitbit Premium (en option)

En contrepartie, l’expérience smartwatch est un peu limitée, avec l’absence d’apps tierces et d’assistant vocal. Mais si le suivi santé est votre priorité, la Sense 2 est sans conteste la montre la plus aboutie.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : le retour gagnant de la lunette rotative

Avec la Galaxy Watch 6 Classic, Samsung fait le pari du retour aux sources en réintroduisant sa fameuse lunette rotative, grande absente des récentes itérations. Une excellente nouvelle pour ceux qui apprécient cette méthode intuitive pour naviguer dans l’interface.

Les points forts de la Galaxy Watch 6 Classic :

Le retour de la lunette rotative pour une navigation plus fluide

Une autonomie améliorée par rapport aux précédentes versions

Un grand écran confortable à lire sans être encombrant

Un design léger et polyvalent, aussi à l’aise en salle de sport qu’en soirée

Si l’on ajoute à cela l’expérience smartwatch complète de Wear OS et les nombreuses fonctionnalités santé de Samsung, on obtient une montre Android haut de gamme qui ne souffre d’aucun défaut majeur.

Nothing CMF Watch Pro : une montre connectée complète à petit prix

Malgré son tarif contenu (moins de 100€), la CMF Watch Pro de Nothing propose un bel équilibre entre fonctionnalités et simplicité d’utilisation. Compatible iOS et Android, elle conviendra à ceux qui cherchent une smartwatch efficace sans se ruiner.

Les bons points de la CMF Watch Pro :

Un tarif imbattable pour une montre de marque

La possibilité de passer des appels directement depuis la montre

Une autonomie multi-jours pour moins de recharges

Un suivi basique mais efficace de l’activité et du sommeil

Bien sûr, à ce prix, il faut faire quelques concessions comme l’absence d’apps tierces ou d’assistant vocal. Mais dans l’ensemble, la CMF Watch Pro offre un excellent rapport qualité-prix.

Vous l’aurez compris, le marché des montres connectées a de quoi répondre à tous les besoins et tous les budgets en 2024. Que vous soyez un accro du sport, un geek en quête de la montre la plus high-tech ou un utilisateur plus casual, vous trouverez forcément la smartwatch de vos rêves dans notre sélection. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en fonction de vos priorités et de votre smartphone. Une chose est sûre, avec une montre connectée au poignet, vous ne verrez plus jamais votre téléphone de la même façon !