Les 5 Nouvelles G-Shock Arc-en-Ciel qui Vont Faire Craquer les Fans de Montres

La marque emblématique G-Shock frappe fort avec sa nouvelle collection « Rainbow Brick Wall ». Ces montres colorées et robustes célèbrent l’histoire de la marque tout en apportant une touche de modernité. Découvrez les 5 modèles qui risquent de devenir les must-have de l’année.

L’Héritage G-Shock Revisité

G-Shock a toujours su se démarquer par son design unique. Le motif « mur de briques », présent sur les premiers modèles, est devenu un véritable symbole de la résistance légendaire de ces montres. Aujourd’hui, la marque revisite ce classique en y ajoutant une explosion de couleurs arc-en-ciel.

Cette nouvelle collection se décline en deux lignes distinctes : trois variations de la G-Shock « Square » 5600 et trois versions de la populaire G-Shock « CasiOak » 2100. Chaque modèle offre sa propre interprétation du thème « Rainbow Brick Wall », créant ainsi une gamme variée qui saura plaire à tous les amateurs de montres.

La G-Shock Square 5600 : Un Classique Sublimé

La série Square 5600 se compose de trois modèles :

La DW-5600RW-1 : Version classique en résine

: Version classique en résine La GM-5600RW-1 : Modèle en acier inoxydable

: Modèle en acier inoxydable La GM-5600BRW-1 : Variation avec traitement ionique noir

Ces montres arborent un boîtier de 42,88 × 48,9 × 13,4 mm pour la version résine, et légèrement plus grand pour les versions acier. Le motif arc-en-ciel entoure l’affichage numérique négatif, créant un contraste saisissant.

La technologie utilisée pour créer ce motif est particulièrement innovante. Un procédé de dépôt par vapeur, suivi d’une impression noire, permet d’obtenir un dégradé arc-en-ciel unique sur chaque montre. Cette technique allie habilement l’héritage de la marque à une exécution résolument moderne.

Le Module Casio 3525 : Fonctionnalité et Précision

Toutes les G-Shock Square de cette collection sont équipées du module Casio 3525. Ce mouvement offre :

Un chronomètre

Un compte à rebours

Une alarme multifonction

Un calendrier complet jusqu’en 2099

Un rétroéclairage LED Super Illuminator

Avec une précision de ±15 secondes par mois, ces montres allient style et fiabilité.

La G-Shock CasiOak 2100 : L’Icône Réinventée

La série CasiOak 2100 propose également trois variations :

La GA-2100RW-1A : Version tout en noir

: Version tout en noir La GM-2100RW-1A : Modèle en acier inoxydable

: Modèle en acier inoxydable La GM-2100BRW-1A : Version avec traitement ionique noir

Ces modèles se distinguent par leur boîtier de 45,4 × 48,5 × 11,8 mm pour la version résine, et légèrement plus compact pour les versions acier. Le motif arc-en-ciel s’étend ici sur toute la surface du cadran, créant un effet visuel spectaculaire.

La technique utilisée pour ces cadrans est tout aussi innovante. Un dépôt de vapeur argenté est partiellement retiré par pelage laser, puis des teintes arc-en-ciel sont appliquées par impression multicolore. Le résultat est saisissant, particulièrement sur les versions acier où les index scintillants viennent compléter harmonieusement l’ensemble.

Le Module Casio 5611 : La Polyvalence au Poignet

Les CasiOak Rainbow Brick Wall sont animées par le module Casio 5611, offrant :

Un chronomètre

Un compte à rebours

Cinq alarmes quotidiennes

L’heure mondiale pour 48 villes

Un double éclairage LED Super Illuminator

Ces fonctionnalités font de ces montres des compagnes idéales au quotidien, alliant style et praticité.

Une Gamme de Prix Adaptée à Tous les Budgets

La collection Rainbow Brick Wall propose des tarifs variés :

Pour les Square 5600 : de 119€ à 219€

Pour les CasiOak 2100 : de 129€ à 239€

Cette gamme de prix permet à chacun de trouver le modèle qui lui convient, que l’on préfère l’aspect brut du résine ou la finition plus luxueuse de l’acier.

Le Verdict : Un Hommage Réussi à l’ADN G-Shock

Après avoir testé ces modèles, il est clair que G-Shock a réussi son pari. La collection Rainbow Brick Wall parvient à célébrer l’héritage de la marque tout en proposant un design résolument moderne et accrocheur.

Les Square 5600 se démarquent par l’intégration naturelle du motif arc-en-ciel, tandis que les CasiOak 2100 offrent une interprétation plus audacieuse et contemporaine. La GM-5600BRW-1, avec son boîtier en acier noir, ressort particulièrement du lot grâce à son allure à la fois élégante et robuste.

Cette collection prouve une fois de plus la capacité de G-Shock à se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. Que vous soyez collectionneur ou simplement à la recherche d’une montre originale et résistante, ces nouveaux modèles Rainbow Brick Wall ont de quoi séduire.

En définitive, G-Shock réussit à créer une série qui ravira autant les puristes que les amateurs de design innovant. Ces montres ne sont pas seulement des accessoires de mode, mais de véritables pièces d’histoire horlogère revisitées pour notre plus grand plaisir.