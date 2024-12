Les 5 montres les plus surprenantes de 2024 : innovations et retours marquants

L’année 2024 a été riche en créations horlogères qui ont marqué les esprits. Entre modèles inattendus, retours réussis et designs audacieux, certaines montres ont su attirer l’attention pour des raisons multiples. Découvrons ensemble les cinq modèles qui ont le plus surpris les amateurs d’horlogerie cette année.

Patek Philippe Cubitus : une nouvelle ère pour la maison genevoise

Le lancement de la Patek Philippe Cubitus en octobre a suscité des réactions variées parmi les passionnés et les experts. Première nouvelle collection de la marque en 25 ans, elle s’écarte des codes traditionnels de Patek Philippe tout en empruntant certains éléments au célèbre design de la Nautilus.

La Cubitus se distingue par un boîtier carré aux dimensions imposantes et un cadran qui divise les opinions, notamment dans sa version Grand Date. Malgré des débats sur son design, le modèle a séduit des personnalités influentes, ce qui a contribué à une forte augmentation de sa valeur sur le marché secondaire.

Un design audacieux : un parti pris esthétique qui interpelle.

un parti pris esthétique qui interpelle. Un engouement grandissant : des prix qui grimpent rapidement sur le marché de l’occasion.

Ce modèle reste une des sorties les plus commentées de l’année, symbolisant une prise de risque calculée pour la marque.

Rolex Deepsea 136638LB : une plongée dans le luxe extrême

La Rolex Deepsea ref. 136638LB s’impose comme une montre hors du commun. Conçue pour repousser les limites de la technicité et du design, cette pièce associe robustesse et extravagance. Avec ses 320 grammes d’or massif, elle se présente comme une véritable déclaration de style.

Cette montre, capable de résister à des profondeurs de 3 990 mètres grâce à une valve à hélium, est équipée d’un boîtier de 44 mm et d’un mouvement automatique de haute précision. Bien que ses spécifications en fassent un outil de plongée remarquable, elle est avant tout perçue comme un objet de collection.

Caractéristiques techniques avancées : une résistance à des pressions extrêmes.

une résistance à des pressions extrêmes. Prix : 56 300 €, pour une pièce à la fois luxueuse et performante.

Ce modèle illustre parfaitement la capacité de Rolex à combiner prouesses techniques et esthétisme remarquable.

Echo/Neutra Rivanera : élégance et innovation italienne

La Echo/Neutra Rivanera, fabriquée en titane, représente une fusion subtile entre tradition et modernité. Avec son boîtier rectangulaire ultra-fin et son mouvement mécanique ETA 7001, ce modèle redéfinit l’élégance dans l’horlogerie.

Les deux versions disponibles, avec leurs cadrans inspirés de l’Art déco en noir profond ou gris, offrent un équilibre parfait entre esthétique rétro et design contemporain. Affichée à un prix accessible de 1 490 €, cette montre prouve qu’une grande qualité peut rimer avec accessibilité.

Echo/Neutra se démarque avec ce modèle, qui combine innovation et respect des traditions, confirmant ainsi la créativité des micro-marques horlogères.

IWC Portugieser Éternel Calendrier : une prouesse mécanique impressionnante

L’IWC Portugieser Éternel Calendrier établit de nouveaux standards dans le domaine des complications horlogères. Ce modèle, conçu pour fonctionner sans correction jusqu’en l’an 3999, impressionne autant par son ingénierie que par son esthétique raffinée.

Le boîtier en platine de 44 mm abrite un mouvement capable de corriger sa phase de lune uniquement après 45 millions d’années. Ce chef-d’œuvre a remporté le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, confirmant son statut de pièce d’exception.

Avec ses finitions soignées et ses performances remarquables, cette montre illustre l’expertise technique et artistique de la maison IWC.

Piaget Polo 79 : une renaissance des années 80

La Piaget Polo 79, dévoilée en février, rend hommage aux années 1980 tout en adoptant un style moderne. Dotée d’un boîtier et d’un bracelet intégrés en or 18 carats, elle est animée par le calibre ultra-fin 1200P1.

Avec un diamètre de 38 mm et une épaisseur de 7,45 mm, cette montre combine élégance et confort. Son poids de près de 200 grammes en fait un modèle imposant malgré ses dimensions réduites.

Ce modèle incarne l’audace de Piaget et souligne l’intérêt renouvelé pour les designs emblématiques d’une époque souvent sous-estimée dans l’horlogerie.

Une année riche en surprises horlogères

Les cinq montres présentées ici reflètent la diversité et l’inventivité qui caractérisent le monde de l’horlogerie en 2024. Chaque modèle apporte une vision unique, alliant innovation et hommage aux traditions. L’année a été marquée par des créations qui repoussent les limites du possible tout en captivant les amateurs de montres du monde entier.