Les 5 événements qui ont marqué l’horlogerie en 2024

L’année 2024 restera gravée dans les annales de l’horlogerie comme une période charnière, marquée par des innovations audacieuses et des changements profonds dans l’industrie. Entre l’émergence spectaculaire des artisans indépendants et l’évolution des goûts des collectionneurs, cette année a redessiné les contours du paysage horloger.

La naissance d’une nouvelle icône chez Patek Philippe

Le 17 octobre 2024 marquera l’histoire de la haute horlogerie. Dans la périphérie de Munich, Patek Philippe dévoilait la Cubitus, sa première nouvelle collection depuis un quart de siècle. Une soirée grandiose réunissant 600 invités pour célébrer cette création carrée, imaginée par Thierry Stern lui-même.

La Cubitus se décline en trois versions : un modèle en acier avec cadran vert olive à 39 800 euros, une version bicolore or rose et acier avec cadran bleu à 58 900 euros, et une édition limitée en platine avec grande date à 84 500 euros. (Un petit clin d’œil aux amateurs : son design rappelle subtilement les codes de la mythique Nautilus ref. 5711, ce qui n’a pas manqué de faire réagir la communauté horlogère).

L’acquisition stratégique de l’année : MB&F rejoint la constellation Chanel

En août, une nouvelle a secoué le monde de l’horlogerie indépendante : Chanel prenait une participation de 25% dans MB&F. Cette alliance stratégique illustre parfaitement l’évolution du secteur des indépendants, passés du statut d’artisans marginaux à celui de créateurs les plus convoités de l’industrie.

Maximilian Büsser, fondateur de MB&F en 2005, a trouvé en Chanel un partenaire idéal pour assurer la pérennité de sa marque. Cette collaboration s’inscrit dans une tendance plus large : pensons à la LVRR-01 Chronographe à Sonnerie, née de l’union entre Louis Vuitton et Rexhep Rexhepi. (J’ai eu la chance d’observer le calibre manufacture de cette pièce – ses finitions côtes de Genève sont tout simplement extraordinaires).

La renaissance des boîtiers de caractère

2024 a marqué le grand retour des montres aux formes audacieuses. La Mirage de Sylvain Berneron incarne parfaitement cette tendance. Cette création en or 18 carats, avec son boîtier ovale asymétrique, représente une véritable révolution esthétique. Face aux éternelles montres rondes sport en acier, les collectionneurs se tournent désormais vers des pièces plus originales et personnelles.

Le 150e anniversaire de Piaget

La maison Piaget a célébré son sesquicentenaire avec une série de lancements exceptionnels. Tout a commencé en février avec la Polo 79, réinterprétation moderne de l’iconique modèle des années 1980. Au salon Watches and Wonders de Genève, la manufacture a présenté la Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, un chef-d’œuvre d’une finesse extrême doté d’un échappement co-axial.

Le point culminant est arrivé en novembre avec la Andy Warhol « Clou de Paris » en or blanc. Cette pièce unique arbore un cadran en météorite bleue, rappelant la passion historique de Piaget pour les pierres ornementales. (Une anecdote : dans les années 70, ces montres étaient tellement prisées que même les plus grandes stars devaient s’inscrire sur liste d’attente).

L’évolution du paysage médiatique horloger

Le 4 octobre, le groupe Watches of Switzerland, géant de la distribution horlogère avec plus de 220 boutiques au Royaume-Uni et aux États-Unis, a fait l’acquisition du site spécialisé Hodinkee pour 13,8 millions d’euros. Cette opération illustre les mutations profondes que connaît le secteur de l’information horlogère.

Ce rachat marque un tournant dans l’histoire du média créé en 2008, qui avait connu une croissance fulgurante pendant la pandémie. Le site entend désormais renouer avec ses racines éditoriales, privilégiant l’expertise et l’analyse approfondie du monde horloger.