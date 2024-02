Les 3 meilleures montres automatiques pour femme en 2024

Dans l'univers de l'horlogerie féminine, chaque montre est bien plus qu'un simple instrument de mesure du temps ; c'est une pièce d'exception qui incarne l'élégance, la sophistication et le raffinement. Voici notre sélection des 3 meilleures montres automatiques pour femme en 2024.

1. Tag Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph

Marque : Tag Heuer

Pays d'origine : Suisse

Prix : à partir de 2100 euros

La nouvelle collection de montres Tag Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph s'adresse spécifiquement aux femmes, avec un boîtier en acier de 34 mm de diamètre et une sélection de cinq cadrans uniques. L'histoire de la Tag Heuer Aquaracer remonte à 1978, lorsque Jack Heuer a lancé la Référence 844, une montre conçue pour les amateurs d'aventure. Depuis, la marque a évolué pour proposer des montres performantes adaptées à toutes les conditions, intégrant récemment la technologie Solargraph. Cette nouvelle collection conserve les fonctionnalités emblématiques de la ligne Aquaracer tout en introduisant des designs modernisés, tels que des cavaliers trapézoïdaux sur la lunette, pour une touche de raffinement supplémentaire. Certains modèles sont enrichis de diamants et de cadrans en nacre, offrant une esthétique luxueuse tout en maintenant une fonctionnalité de haut niveau grâce à un mouvement solaire rechargeable par la lumière naturelle ou artificielle.

2. Rolex Lady Datejust

Marque : Rolex

Pays d'origine : Suisse

Prix : 8 300 euros

La Rolex Lady-Datejust 28 combine élégance intemporelle et performances techniques avancées. Ce modèle en acier Oystersteel et sa lunette cannelée en or gris, signature de Rolex par excellence, s'harmonisent parfaitement. Dotée du calibre 2236, ce mouvement mécanique garantit une précision chronométrique remarquable. La montre est étanche jusqu'à 100 mètres et présente un fond vissé, une couronne Twinlock et une glace en saphir avec loupe Cyclope à 3 heures pour offrir une lecture agrandie de la date. Les options de bracelet incluent l'Oyster et le Jubilé. Certifiée Chronomètre Superlatif par Rolex, chaque montre est assortie d'une garantie internationale de cinq ans.

3. Hublot Spirit of Big Bang 32mm Jewellery

Marque : Hublot

Pays d'origine : Suisse

Prix : à partir de 32.900 francs suisses, soit environ 35.000 euros

Avec la collection de montres Hublot Spirit of Big Bang 32mm Jewellery, l'union entre l'horlogerie et la joaillerie s'illustre de manière remarquable. Tel des magiciens, les maîtres sertisseurs ont orné de lumière ou métamorphosé en arc-en-ciel six boîtiers de 32 mm. Que ce soit en King Gold – un alliage Maison 18 carats, plus chaleureux que l'or 5N – ou en acier inoxydable, Hublot conjugue au féminin son approche avant-gardiste et singulière. Le temps devient incandescent. Les Spirit of Big Bang Jewellery, entièrement serties, se parent de précieux ornements. Leur délicatesse incarne une féminité qui rehausse l'éclat de leur parure.

En 2024, les meilleures montres automatiques pour femme continuent d'allier élégance et performance avec des marques telles que Tag Heuer, Rolex et Hublot. Chacune de ces montres offre un design unique et des caractéristiques techniques avancées pour répondre aux attentes des amatrices d'horlogerie les plus exigeantes.