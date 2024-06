Les 12 meilleures montres sportives pour hommes en 2024 : laquelle choisir, modèles, avis

Nous vous disons quelles sont les meilleures montres de sport en 2024 de Garmin, Suunto, Coros, Polar et Amazfit, y compris les meilleures offres sur les modèles les plus recherchés, les meilleurs modèles abordables de niveau d'entrée et les options les plus élégantes conçues spécifiquement pour les athlètes d'endurance.

Ce qu'il faut prendre en compte pour choisir une montre sportive

Quelle est la meilleure montre sportive intelligente actuellement ? La meilleure montre sportive pour la plupart des gens n'est pas l'option la plus chère, celle qui a le plus de fonctions ou le plus de modes d'activité. La meilleure montre sportive est celle qui a des caractéristiques que vous utiliserez, ni plus ni moins, en plus d'une interface utilisateur intuitive, d'une batterie longue durée et d'un suivi GPS précis, en plus de mesures de base précises (rythme cardiaque, oxygène dans le sang, suivi du sommeil).

Ensuite, l'utilisation que vous prévoyez pour votre montre sportive va influencer votre choix, ce qui semble une généralité, mais c'est fondamental. Je peux penser que la Garmin Instinct 2 Solar est la meilleure montre sportive intelligente avec GPS du marché en termes de rapport qualité-prix grâce à l'autonomie de sa batterie et à l'ensemble des fonctionnalités qu'elle offre pour moins de 300 euros, mais si vous allez être à l'intérieur d'une salle de sport ou si vous ne la voulez que pour nager, elle est trop sophistiquée et ce n'est pas un bon investissement : elle est principalement chère pour ce dont vous aurez réellement besoin. Il n'est pas toujours facile de faire le bon choix.

Les montres sportives avec la meilleure autonomie

Si vous avez besoin d'autonomie avec le GPS, nous devons parler de la Suunto Vertical. Ce modèle est la montre sportive avec la meilleure autonomie du marché sans charge solaire : 50 jours d'autonomie en utilisation quotidienne, 30 jours d'autonomie avec suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 et surtout, 20 jours en mode d'entraînement avec GPS.

La montre sportive intelligente Suunto Vertical peut se connecter simultanément à jusqu'à cinq systèmes satellites. Bien sûr, certains utilisateurs, à conditions égales, préfèrent l'interface utilisateur de Suunto à celle de Garmin ou de Coros, et n'ont pas besoin d'un GPS aussi puissant, donc une Suunto Race pourrait les intéresser davantage. Cette autre montre de sport offre cinq jours d'autonomie avec GPS, 26 jours en utilisation quotidienne et 12 jours avec suivi de la fréquence cardiaque 24h/24.

Comparaison des meilleures montres sportives intelligentes 2024

Voici notre sélection des meilleures montres de sport GPS du marché dans différentes gammes de prix et en fonction de différents besoins :

Garmin Instinct 2 Solar : la montre avec le meilleur rapport qualité-prix

: la montre avec le meilleur rapport qualité-prix Coros Pace 3 : la montre sportive la plus légère

: la montre sportive la plus légère Polar Pacer : la meilleure montre de base pour tous les sports

: la meilleure montre de base pour tous les sports Garmin Fenix 7 : la montre Garmin la plus complète

: la montre Garmin la plus complète Suunto Vertical : la montre Suunto la plus complète

: la montre Suunto la plus complète Garmin Vivoactive 5 : la meilleure montre pour le fitness en termes de rapport qualité-prix

: la meilleure montre pour le fitness en termes de rapport qualité-prix Suunto Race : la montre la plus confortable pour les coureurs

: la montre la plus confortable pour les coureurs Amazfit T-Rex 2 : la montre tout-terrain la plus abordable

: la montre tout-terrain la plus abordable Apple Watch Ultra 2 : la meilleure montre sportive pour iPhone

: la meilleure montre sportive pour iPhone Garmin Epix 2 : la montre Garmin la plus haut de gamme

: la montre Garmin la plus haut de gamme Garmin Forerunner 265 : la meilleure nouvelle montre Garmin

: la meilleure nouvelle montre Garmin Garmin Venu 2 : la montre la plus personnalisable

En fin de compte, le choix entre une montre Garmin, Suunto, Coros, Polar ou Apple dépendra des caractéristiques et avantages spécifiques que vous recherchez, en tenant compte à la fois des performances et de la valeur proposées par chaque marque. Que vous soyez un athlète confirmé ou un sportif occasionnel, il existe une montre parfaitement adaptée à vos besoins et à votre budget dans cette sélection des meilleures montres sportives intelligentes de 2024.