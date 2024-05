Les 10 meilleures montres habillées de 2024 (jusqu’à présent) : Des classiques intemporels pour toutes les occasions

Élégantes, fines, ornées de bracelets en cuir et prêtes pour toutes les tenues, les montres habillées classiques sont plus fortes que jamais cette année. Des marques prestigieuses comme Patek Philippe, Vacheron Constantin et Cartier proposent des modèles raffinés qui allient tradition et modernité, pour le plus grand plaisir des amateurs de belle horlogerie.

Le retour en force des montres habillées

Il y a une dizaine d'années, on aurait pu penser que la montre habillée était en voie de disparition, mais ceux qui le pensaient se trompaient lourdement. La montre habillée classique est redevenue un incontournable dans toute collection, et de nombreuses personnes portent désormais des montres habillées avec une tenue décontractée, avec un effet remarquable. Il y a quelque chose de décontracté dans une montre habillée de nos jours, peut-être parce qu'elles sont généralement discrètes par rapport aux montres de sport relativement voyantes et imposantes qui ont commencé à dominer les poignets, même avec une tenue de soirée.

Traditionnellement, une montre habillée se définit comme une montre qui n'est pas nécessairement étanche, souvent assez fine (parfois ultra-fine), tend à être assez minimaliste (même lorsqu'elle est compliquée), porte un bracelet en cuir et a un look absolument stellaire avec tout, des pulls en cachemire et du denim le week-end aux rayures à double boutonnage et au smoking. En bref : c'est la montre que grand-père possédait et portait tous les jours.

Les plus belles montres habillées de 2024

Cette année s'annonce magnifique pour la montre habillée, de nombreuses marques prenant du recul par rapport au faste des sorties très médiatisées de 2023 et proposant des classiques discrets. Nous avons choisi neuf beautés de cette année qui resteront certainement des classiques pendant des décennies.

Vacheron Constantin Patrimony Manual-Winding 39 mm : Un modèle épuré avec seulement une aiguille des heures et des minutes, dans un boîtier en or blanc ou rose de 7,7 mm d'épaisseur. Prix : 25 200 €.

: Un modèle épuré avec seulement une aiguille des heures et des minutes, dans un boîtier en or blanc ou rose de 7,7 mm d'épaisseur. Prix : 25 200 €. Collection Cartier Tortue Privé : Des modèles en or jaune et en platine, avec des versions à deux aiguilles ou chronographe monopoussoir, dans un esprit vintage. Prix : de 31 000 € à 59 000 €.

: Des modèles en or jaune et en platine, avec des versions à deux aiguilles ou chronographe monopoussoir, dans un esprit vintage. Prix : de 31 000 € à 59 000 €. Rolex 1908 en platine avec cadran bleu glacier : Un modèle qui incarne l'ADN de Rolex, avec des chiffres arabes sobres et une lunette cannelée, sublimé par un cadran bleu glacier. Prix : 30 900 €.

: Un modèle qui incarne l'ADN de Rolex, avec des chiffres arabes sobres et une lunette cannelée, sublimé par un cadran bleu glacier. Prix : 30 900 €. Patek Philippe Quantième Perpétuel 5236P en platine : Un quantième perpétuel discret avec un affichage à quatre disques sous le marqueur des 12 heures, dans un boîtier en platine de 41,3 mm. Prix : 141 405 €.

: Un quantième perpétuel discret avec un affichage à quatre disques sous le marqueur des 12 heures, dans un boîtier en platine de 41,3 mm. Prix : 141 405 €. Naoya Hida & Co. NH Type 1D-3 : Des montres originales qui ressemblent à des classiques établis de longue date, avec des cadrans sculptés à la main et des boîtiers en or 18 carats. Seulement 3 exemplaires produits cette année. Prix : 56 500 € (au taux de conversion actuel).

: Des montres originales qui ressemblent à des classiques établis de longue date, avec des cadrans sculptés à la main et des boîtiers en or 18 carats. Seulement 3 exemplaires produits cette année. Prix : 56 500 € (au taux de conversion actuel). Patek Philippe 5738-1R Ellipse : Un modèle ovale élégant en or rose avec cadran noir rayonnant et bracelet maille milanaise composé de plus de 363 éléments individuels. Seulement 100 exemplaires produits par an. Prix : 60 097 €.

: Un modèle ovale élégant en or rose avec cadran noir rayonnant et bracelet maille milanaise composé de plus de 363 éléments individuels. Seulement 100 exemplaires produits par an. Prix : 60 097 €. Parmigiani Fleurier Tonda Petite Seconde 2024 : Un modèle minimaliste avec petite seconde à 6h, proposé en platine avec cadran vert sauge ou en or rose avec cadran argenté sablé. Prix : 48 400 € (or) et 55 900 € (platine).

: Un modèle minimaliste avec petite seconde à 6h, proposé en platine avec cadran vert sauge ou en or rose avec cadran argenté sablé. Prix : 48 400 € (or) et 55 900 € (platine). Cartier Santos Dumont Rewind : Une montre qui tourne à l'envers, avec un cadran en cornaline, une couronne sertie d'un cabochon de rubis et un bracelet en alligator, dans un boîtier en platine. Seulement 200 exemplaires produits. Prix : 34 500 €.

: Une montre qui tourne à l'envers, avec un cadran en cornaline, une couronne sertie d'un cabochon de rubis et un bracelet en alligator, dans un boîtier en platine. Seulement 200 exemplaires produits. Prix : 34 500 €. Bulgari Bulgari Or Jaune 38mm : Un modèle inspiré des pièces de monnaie romaines antiques, dessiné par Gérald Genta dans les années 1970, avec un boîtier en or jaune et un mouvement mécanique manufacture visible. Prix : 13 200 €.

: Un modèle inspiré des pièces de monnaie romaines antiques, dessiné par Gérald Genta dans les années 1970, avec un boîtier en or jaune et un mouvement mécanique manufacture visible. Prix : 13 200 €. Chopard L.U.C. Qualité Fleurier : Un modèle avec un mouvement certifié Qualité Fleurier, dans un boîtier en acier Lucent composé à plus de 80% de matériaux recyclés, avec un superbe cadran à secteurs. Prix : 20 300 €.

Que vous recherchiez une montre intemporelle pour compléter votre tenue de soirée ou un modèle décontracté à porter au quotidien, ces montres habillées de 2024 sauront vous séduire par leur élégance et leur raffinement. Avec des designs épurés, des matériaux nobles et des mouvements de haute horlogerie, elles incarnent tout le savoir-faire et la tradition des plus grandes maisons horlogères. Des garde-temps d'exception qui traverseront les décennies avec style et distinction.