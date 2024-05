Les 10 meilleures montres de sport de 2024 (Jusqu’à présent)

Durables, étanches, résistantes aux chocs, lisibles et – par-dessus tout – élégantes, voici les montres que vous voudrez porter tous les jours.

Rolex GMT Master II

Merci Rolex d'agir à nouveau comme Rolex. C'est la GMT Master II qui manquait depuis trop longtemps au catalogue moderne. La lunette grise et noire est empruntée aux versions en or massif et bicolore de la GMT Master II. Sans le contraste doré cependant, cette lunette monochrome se fond dans le boîtier en Oystersteel (904L), permettant à l'aiguille GMT vert Rolex et à la ligne de texte unique de s'intégrer au design avec une sublime retenue, digne d'un véritable modèle Rolex Professionnel.

Taille : 40 mm

Étanchéité : 100 mètres

Mouvement : Calibre 3285 avec date et aiguille GMT 24 heures

Prix : 10 900 $ sur Jubilee, 10 700 $ sur bracelet Oyster

Audemars Piguet Royal Oak Quantième Perpétuel ‘John Mayer'

Selon Audemars Piguet, il s'agit des tout derniers mouvements de quantième perpétuel à remontage automatique calibre 5134, une mécanique légendaire. Seulement 200 de ces Royal Oak John Mayer seront proposées à des clients sélectionnés, et apparemment c'est la fin du calibre 5134. Audemars Piguet a réussi à offrir un quantième perpétuel à remontage automatique dans un boîtier en or blanc de seulement 41 mm de diamètre et 9,5 mm d'épaisseur. Le « Crystal Blue » semble placer les sous-cadrans dans une galaxie d'horlogerie impressionnante.

Taille : 41 mm x 9,5 mm

Étanchéité : 30 mètres

Mouvement : calibre 5134 à quantième perpétuel à remontage automatique

Prix : Sur demande (limitée à 200 pièces)

Patek Philippe Référence 5164G Aquanaut Travel Time

Lorsque la marque met un véritable bracelet en caoutchouc sur le nouvel Aquanaut Travel Time en or blanc, c'est comme boire un verre d'eau fraîche provenant d'un lac suisse immaculé alimenté par les Alpes. Le mouvement est l'un des meilleurs, avec deux aiguilles des heures pour suivre les fuseaux horaires locaux et d'origine, ainsi que des indicateurs subtils pour le matin et l'après-midi pour les deux fuseaux horaires.

Taille : 40,8 mm x 10,2 mm

Étanchéité : 120 mètres

Mouvement : Calibre 26-330 S C FUS

Prix : 63 043 $

Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor

Tous les éléments de cette montre reflètent la vision de Parmigiani d'un raffinement discret et intemporel. L'absence de complication permet à Parmigiani de réduire l'épaisseur à seulement 7,8 mm. Comme tous les mouvements de la maison à Fleurier, en Suisse, le calibre PF703 de Parmigiani est fini à un niveau comparable à celui de Patek Philippe et Vacheron Constantin, connus pour cet art.

Taille : 40 mm x 7,8 mm

Étanchéité : 100 mètres

Mouvement : Calibre PF703

Prix : 25 300 $

Vacheron Constantin Overseas Dual Time en Or Rose avec Cadran Vert

Si vous n'avez jamais essayé une Vacheron Constantin Overseas, vous n'avez pas une idée complète de l'incroyable qualité de ces montres. Pourquoi sont-elles si bonnes ? C'est la taille, d'abord ; cette montre se porte comme toute autre montre de 40 mm, malgré ses 42,5 mm de diamètre. Ensuite, il y a la finition, qui est hors norme – vraiment inégalée à mon avis (le mouvement porte le Poinçon de Genève). Mais la vedette du spectacle est peut-être le bracelet, qui est magnifique, super confortable et facilement interchangeable en moins de 30 secondes avec les options en caoutchouc ou en cuir incluses, toutes deux les meilleures de leur catégorie.

Taille : 41 mm x 12 mm

Étanchéité : 150 mètres

Mouvement : Calibre 5110 DT/2 à double fuseau horaire avec système de remontage automatique

Prix : 75 500 $

Girard-Perregaux Laureto 42 mm en Or Rose avec Cadran Vert

Certains les confondent avec des Royal Oak, et évidemment ce modèle correspond à l'offre de Vacheron dans la catégorie pour 2024. Cependant, nous ne pouvons pas dire que Vacheron Constantin a lancé la tendance des cadrans verts, ni que Vacheron est aussi à la pointe que Girard-Perregaux avec ce charmant cadran vert sauge clous de Paris – ce terme faisant référence aux minuscules pyramides qui composent le motif gravé de ce cadran.

Taille : 42 mm x 10,68 mm

Étanchéité : 50 mètres

Mouvement : Calibre GP01800, mouvement mécanique à remontage automatique maison avec masse oscillante en or rose

Prix : 51 900 $

Blancpain Fifty Fathoms 42 mm en Titane

Il existe une version en or rose de cette montre qui est tout simplement magnifique. Cependant, lorsqu'un vieil ami à moi est entré dans la boutique Blancpain de Madison Avenue cette semaine, il a essayé la nouvelle Fifty Fathoms 42 mm en titane et a promptement dit au vendeur : « Facturez-la moi, Pete ! » Pourquoi le titane plutôt que le magnifique or massif ? Parce qu'avec le bracelet en titane, il avait l'impression de ne rien porter, et parce que la Fifty Fathoms était, lors de sa sortie en 1953, un outil d'origine militaire destiné aux civils.

Taille: 42 mm x 14,2 mm

Étanchéité : 300 mètres

Mouvement : Calibre 1315 avec complication de date et réserve de marche de 5 jours

Prix : 19 300 $ sur bracelet

Omega Speedmaster Moonwatch Professional avec Cadran Laqué Blanc

Je ne suis pas vraiment un « gars Speedy », mais quand j'ai essayé celle-ci récemment, elle m'a coupé le souffle. Pour moi, tout est dans ce magnifique cadran laqué blanc, une première pour la Speedmaster, et espérons-le, pas la dernière. Les touches de rouge, insiste Omega, sont destinées à faire ressembler ce chronographe aux combinaisons d'astronautes des débuts de la NASA. Omega a vraiment réglé ses bracelets Speedmaster, et l'échappement Co-Axial à l'intérieur du calibre 3861 fait partie des nombreuses caractéristiques high-tech visibles à travers le fond transparent.

Taille : 42 mm x 13,2 mm

Étanchéité : 50 mètres

Mouvement : Calibre 3861 à remontage manuel avec échappement Co-Axial

Prix : 8 100 $

Singer Reimagined Divetrack

Je ne pensais pas que la montre de plongée pouvait être améliorée, étendue dans ses fonctionnalités ou même conçue différemment, et peut-être que la dernière entreprise sur Terre que j'aurais imaginée faire exactement cela était Singer, le constructeur sur mesure de plates-formes Porsche 911 en chefs-d'œuvre à quatre roues d'un million de dollars. Et pourtant, tout est là : la Divetrack. C'est vraiment un ordinateur de plongée mécanique, donc je peux m'accommoder de sa taille imposante. Il n'y en aura que 25 de fabriquées.

Taille : 49 mm x 19,67 mm

Étanchéité : 300 mètres

Mouvement : Chronographe AgenGraph 24 heures à remontage automatique

Prix : 93 800 $

Tudor Black Bay 58 18K sur Bracelet

Je sais, c'est une autre montre de sport verte et or. Appelez ça une tendance ! Pour certains fans inconditionnels de Rolex, Tudor n'a rien à faire au-delà du point de prix de 5 000 $ et des poussières, mais Tudor n'est pas d'accord. À 32 000 $, la petite sœur de Rolex commence à frapper fort avec la nouvelle Black Bay 58 avec un bracelet en or jaune massif. J'aimerais que cette montre soit mieux photographiée (ou modélisée en 3D), car en personne ce vert est magique – pas aussi mousseux qu'il n'y paraît, mais oui, mousseux, et pas aussi criard qu'il n'y paraît, mais pas totalement discret non plus.

Taille : 39 mm x 12,7 mm

Étanchéité : 200 mètres

Mouvement : Calibre MT5400 COSC mécanique à remontage automatique (sans date)

Prix : 32 000 $

Ces dix montres incarnent le meilleur de l'horlogerie sportive en 2024, alliant style, performance et savoir-faire. Qu'il s'agisse de plonger dans les profondeurs avec la Blancpain Fifty Fathoms, de chronométrer vos exploits avec l'Omega Speedmaster ou simplement d'afficher votre sens du style avec la Rolex GMT Master II, ces garde-temps sauront vous accompagner dans toutes vos aventures, au quotidien comme dans les moments d'exception.