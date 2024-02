L’édition limitée Doxa Sub 300β Seddiqi : une plongée dans l’élégance

La prestigieuse maison horlogère Doxa dévoile une nouvelle perle de sa collection, le Sub 300β Seddiqi Edition, marquant une évolution raffinée de la célèbre montre de plongée SUB 300 avec un cadran en nacre naturelle d'un bleu profond, en hommage à son illustre histoire maritime.

Un héritage réinventé

Doxa, une marque synonyme de l'histoire des montres de plongée, continue de fasciner les amateurs d'horlogerie avec son approche novatrice. Le SUB 300, lancé en 1967, a révolutionné le monde des montres de plongée en introduisant des cadrans colorés et un design distinctif, rompant avec les designs noirs et conservateurs de l'époque. En célébrant le 50ème anniversaire du SUB 300 en 2017, Doxa a su préserver cet esprit audacieux tout en adaptant ses créations aux goûts contemporains. Le Sub 300β Seddiqi Edition en est la preuve, avec une allure plus sophistiquée qui séduira les amateurs de montres à la recherche d'une pièce à la fois classique et moderne.

Design et fonctionnalités

Le Sub 300β Seddiqi Edition conserve l'essence du design SUB 300 avec son boîtier tonneau large de 42,5 mm en acier inoxydable 316L, une lunette de plongée unidirectionnelle à double échelle, et son bracelet classique à grains de riz. Toutefois, cette édition se distingue par une hauteur de boîtier réduite à 11,95 mm, grâce à une lunette plus fine et l'utilisation d'un cristal saphir plat. Cette modification apporte une amélioration notable de la portabilité, surtout avec une tenue formelle.

Un cadran captivant

Le véritable point d'attraction de cette montre est son cadran en nacre naturelle. Selon l'angle, le cadran affiche une teinte bleue sombre et sobre, qui s'anime et se transforme sous l'effet de la lumière, révélant des vagues irisées qui semblent danser sur sa surface. Cette caractéristique rend chaque montre unique et souligne le lien de Doxa avec le monde marin.

Innovation technique

Abandonnant la lunette en acier traditionnelle du SUB 300, le Sub 300β Seddiqi Edition opte pour une lunette en céramique noire avec insert en céramique bleue, dotée de deux échelles pour le suivi du temps de plongée et de la profondeur. La visibilité sous l'eau est garantie par l'application de Super-LumiNova sur les marqueurs horaires et les aiguilles. Avec une résistance à l'eau de 30 ATM (ou 300 mètres), le Sub 300β Seddiqi Edition est parfaitement équipé pour les aventures sous-marines.

Une édition de prestige

Propulsée par le mouvement Sellita SW200-1, cette édition limitée à 50 pièces célèbre le partenariat de longue date entre Doxa et son partenaire de vente au Moyen-Orient, Ahmed Seddiqi & Sons. Exclusivement disponible dans les boutiques Ahmed Seddiqi & Sons, cette montre est un hommage à l'histoire commune et à l'expertise partagée. Proposée à environ 2 900 euros, et accompagnée d'un bracelet en acier inoxydable 316L et d'un bracelet en caoutchouc FKM blanc, le Sub 300β Seddiqi Edition est une invitation au voyage, poussant les collectionneurs à découvrir la richesse horlogère des Émirats Arabes Unis.

Design emblématique : Fidèle à l'esthétique Doxa avec une touche de modernité.

: Fidèle à l'esthétique Doxa avec une touche de modernité. Cadran en nacre : Un spectacle visuel qui change avec la lumière.

: Un spectacle visuel qui change avec la lumière. Innovations techniques : Lunette en céramique, mouvement Sellita SW200-1, et résistance à l'eau de 300 mètres.

: Lunette en céramique, mouvement Sellita SW200-1, et résistance à l'eau de 300 mètres. Édition limitée : Un hommage exclusif au partenariat entre Doxa et Ahmed Seddiqi & Sons.

: Un hommage exclusif au partenariat entre Doxa et Ahmed Seddiqi & Sons. Investissement : Une pièce de collection unique, disponible pour environ 2 900 euros.

Le Doxa Sub 300β Seddiqi Edition est bien plus qu'une montre de plongée ; c'est une œuvre d'art, un morceau d'histoire horlogère et une déclaration de style. Pour les amateurs de montres et les plongeurs exigeants, c'est une opportunité unique de posséder une pièce qui allie performance, esthétique et exclusivité. Ne manquez pas cette chance de plonger dans l'élégance avec Doxa.