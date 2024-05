Le Xiaomi Watch 2 : le meilleur de Xiaomi et Google dans une montre connectée, à un prix imbattable grâce à un code promo exclusif !

Xiaomi et Google ont uni leurs forces pour créer une montre connectée qui allie le meilleur des deux marques : l'équilibre, la fonctionnalité et le rapport qualité-prix de Xiaomi, combinés au système d'exploitation de Google. Le résultat ? La Xiaomi Watch 2, disponible sur le site officiel de Xiaomi à 179,99 €, mais ce n'est pas tout ! Profitez d'un code promo exclusif de 10 €, faisant chuter son prix à seulement 169,99 €.

Un écran AMOLED de 1,43 pouces pour une lisibilité optimale

La Xiaomi Watch 2 se distingue par son écran AMOLED de 1,43 pouces, offrant une résolution de 466 x 466 pixels. Sa taille est idéale pour une lecture confortable des informations affichées, sans pour autant entraver vos mouvements lors de vos séances sportives.

Des fonctionnalités complètes pour votre santé et vos performances sportives

Cette montre connectée excelle tant dans le domaine de la santé que dans celui du sport. Parmi ses fonctionnalités les plus remarquables, on retrouve :

La mesure de la fréquence cardiaque

Le suivi du taux d'oxygène dans le sang

Un accéléromètre, un gyroscope et un capteur géomagnétique

Un baromètre

La géolocalisation GPS double bande/GLONASS/Beidou/GALILEO/QZSS

Le suivi du sommeil

Plus de 150 modes sportifs

Une autonomie de 65 heures et une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres

Équipée d'une batterie de 495 mAh, la Xiaomi Watch 2 offre une autonomie d'environ 65 heures en utilisation normale. De plus, elle est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, ce qui en fait le compagnon idéal pour la natation ou même sous la douche.

Une connectivité complète, mais une incompatibilité avec l'iPhone

La Xiaomi Watch 2 est dotée du WiFi et se connecte via Bluetooth 5.2. Cependant, en raison de son système d'exploitation Wear OS, elle n'est pas compatible avec les iPhone.

En somme, la Xiaomi Watch 2 incarne l'alliance parfaite entre l'expertise de Xiaomi et celle de Google dans le domaine des montres connectées. Avec son écran AMOLED, ses nombreuses fonctionnalités dédiées à la santé et au sport, son autonomie confortable et sa résistance à l'eau, elle s'impose comme un choix judicieux pour les amateurs de technologie et de sport. Profitez dès maintenant de l'offre exclusive sur le site officiel de Xiaomi et offrez-vous cette montre connectée exceptionnelle à un prix défiant toute concurrence !