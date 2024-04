Le Vanguart Orb : Une révolution horlogère alliant technologie et esthétique futuriste

Découvrez le Vanguart Orb, une montre au design futuriste dotée d'un tourbillon volant et d'une innovation remarquable : le choix entre remontage manuel et automatique. Avec son poids oscillant en forme d'anneau et son esthétique avant-gardiste, cette création défie les conventions et redéfinit le luxe moderne.

Design et matériaux d'exception

Le nouveau Vanguart Orb Flying Tourbillon, disponible en titane ou en or rose, arbore un boîtier de 41mm de diamètre pour 10,5mm d'épaisseur, incluant le cristal. Entièrement fini à la main, il présente des surfaces sablées contrastées par des accents satinés et polis miroir. Des découpes latérales révèlent une section interne contrastante, tandis que des cristaux de saphir de chaque côté offrent une vue imprenable sur la mécanique interne. Une couronne située à 3 heures permet d'accéder au mouvement, et la montre est étanche jusqu'à 30 mètres, assurant une protection contre les contacts accidentels.

offre un choix entre modernité et luxe traditionnel. Les finitions à la main et les découpes révélant la structure interne accentuent le caractère unique et le design futuriste de la montre.

Un affichage mécanique envoûtant

Le Vanguart Orb se distingue par son cadran qui met l'accent sur la mécanique, avec un sens aigu de la symétrie pour une harmonie esthétique. Les aiguilles partiellement squelettées avec des accents de Super-LuminNova affichent l'heure contre un rehaut interne en titane recouvert de PVD, doté de marqueurs horaires lumineux en retrait. Le tourbillon volant est fièrement présenté dans la partie inférieure du cadran, tandis qu'un indicateur de mode de remontage manuel ou automatique est situé au-dessus du barillet à 12 heures.

et le rotor orné d'un diamant créent une présentation dynamique et innovante. La visibilité du mécanisme ouvert à travers les cristaux de saphir enrichit l'expérience visuelle du porteur.

Innovation technique et esthétique

Le poids oscillant en forme d'anneau, visible sous les aiguilles, est l'élément central de cette montre. En mode de remontage automatique, ce poids oscillant tourne librement, créant une illusion de flottement sous les aiguilles. En titane de grade 5 avec des surfaces microbillées et des finitions polies, le mouvement fonctionne à une fréquence de 21 600 vph (3 Hz) avec une réserve de marche d'environ 60 heures. La fonctionnalité de remontage manuel/automatique ajustable est une caractéristique remarquable de ce calibre, accentuant son profil moderne et épuré.

ouvre de nouvelles possibilités esthétiques. Le design ouvert du mouvement permet une appréciation complète des composants, soulignant la symétrie de l'architecture du mouvement.

Confort et personnalisation

Contrairement aux montres traditionnelles, le Vanguart Orb est équipé de bracelets intégrés en cuir ou en caoutchouc, complétés par de robustes boucles à ardillon en or rose ou en titane pour assortir le boîtier. Ces bracelets sont dotés d'un système de libération rapide innovant, permettant des changements sans outil entre les deux options. Bien que les bracelets de tiers soient pratiquement inexistants, cette conception assure une forme fluide et maintient l'esthétique singulière de la montre.

avec système de libération rapide offrent une apparence hautement intégrée et une facilité d'échange. Le design arrondi et les matériaux de choix promettent une présence incroyablement agréable au poignet.

Le Vanguart Orb ne se contente pas de briller par son esthétique et sa technologie avancée ; il représente également une avancée significative dans l'art horloger, combinant de manière inédite fonctionnalité et design futuriste. Avec son prix de départ de 160 000 € en titane et montant pour la version en or rose, le Vanguart Orb s'adresse aux amateurs d'horlogerie qui cherchent à se distinguer par un objet d'exception alliant innovation et esthétique sophistiquée.