Le triomphe de Only Watch 2024 : 31,1 millions de dollars collectés pour la recherche

L'édition 2024 de la vente aux enchères Only Watch s'est achevée sur un succès retentissant, récoltant 28,3 millions CHF, soit environ 31,1 millions de dollars, principalement grâce à la vente spectaculaire d'une pièce de Patek Philippe.

Un événement marqué par l'excellence et la solidarité

La dixième édition de la vente Only Watch, qui s'est tenue au Palexpo de Genève, a démontré la force et la résilience de l'industrie horlogère et de sa communauté de passionnés. Malgré des controverses et des retards préalables, l'événement a vu la participation de collectionneurs, de marques, de journalistes et d'influenceurs du monde entier, affirmant son statut d'événement incontournable dans le calendrier horloger.

Patek Philippe domine les enchères

La star de la vente a sans doute été la référence 6301A-010 de Patek Philippe, une montre dotée d'une grande et petite sonnerie et d'un répétiteur de minutes. Ce chef-d'œuvre horloger a été vendu pour la somme impressionnante de 15,7 millions CHF, représentant plus de la moitié du total levé, un résultat bien au-delà des estimations initiales de 1,5 à 1,8 million CHF.

Autres ventes notables

Outre le lot phare de Patek Philippe, d'autres montres ont également capté l'attention et suscité de vives enchères. Le Chronomètre Furtif Bleu de F.P. Journe a levé 2 millions CHF, tandis que le Chronomètre Antimagnétique de Rexhep Rexhepi a atteint 2,1 millions CHF, prouvant la diversité et la qualité des pièces offertes lors de cet événement caritatif.

Only Watch 2024 a une fois de plus démontré que le monde de la haute horlogerie ne se limite pas à la création de montres sophistiquées, mais représente aussi une communauté engagée pour des causes humanitaires. L'impact de cette vente va bien au-delà des records financiers, enrichissant la recherche médicale et offrant de l'espoir à ceux touchés par la dystrophie musculaire de Duchenne.