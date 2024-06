Le trio en titane de Citizen va révolutionner votre poignet : découvrez la nouvelle collection Forza qui allie force et élégance

L’horlogerie japonaise s’apprête à vivre un véritable séisme avec le lancement de la collection Forza de Citizen. Ces trois nouveaux modèles en titane promettent de redéfinir les standards du luxe abordable et de la performance. Préparez-vous à succomber à une fusion inédite entre innovation technique et design avant-gardiste !

La force du titane : l’héritage Citizen revisité

Citizen écrit un nouveau chapitre de son histoire avec la collection Forza, dont le nom signifie « force » en italien. Cette gamme s’inscrit dans la continuité d’une expertise de plus de 50 ans dans la fabrication de montres en titane :

Trois modèles distincts pour répondre à tous les besoins

Un design intégré audacieux avec bracelet et boîtier fusionnés

L’utilisation du Super Titanium, une exclusivité Citizen

Cette nouvelle collection se décline en trois versions :

Un modèle trois aiguilles avec jour et date Un chronographe alimenté par la technologie Eco-Drive Une montre automatique épurée

Chaque version est proposée en trois variantes de couleur, offrant des cadrans texturés et luminescents d’une beauté saisissante.

Le Super Titanium : quand la légèreté défie la résistance

La collection Forza bénéficie des dernières avancées technologiques de Citizen en matière de matériaux :

Le Super Titanium : 40% plus léger que l’acier inoxydable

Le traitement Duratect : une technologie de surface qui augmente la dureté du titane

Ces innovations offrent des avantages considérables :

Un confort de port inégalé grâce à la légèreté

Une résistance accrue aux rayures et aux chocs

Une esthétique préservée dans le temps

Les boîtiers, résistants à l’eau jusqu’à 100 mètres, arborent une forme angulaire avec une alternance de surfaces polies et brossées. Les cadrans sont protégés par des verres saphir, gage de durabilité.

Un bracelet intégré révolutionnaire

La collection Forza se distingue par son bracelet intégré, véritable prouesse technique et esthétique :

Des maillons en Y effilés et brossés

Un fermoir pliant court pour un ajustement parfait

Une fusion harmonieuse avec le boîtier

Ce design innovant confère aux montres Forza un look sportif-chic unique, à mi-chemin entre décontraction et sophistication.

La Forza Chrono : la précision au service de la performance

Le modèle chronographe de la collection Forza est un condensé de technologie :

Disponible en blanc, bleu clair et saumon

Des sous-cadrans en retrait contrastés en noir

Une échelle tachymétrique sur le pourtour pour mesurer la vitesse

Un guichet de date entre 4 et 5 heures

Caractéristiques techniques :

Boîtier de 42,5 mm de largeur et 11,5 mm d’épaisseur

Mouvement Eco-Drive Cal. B620

Autonomie jusqu’à 9 mois avec une charge complète

Prix de vente conseillé : 585 euros

La Forza Three-hand : l’élégance au quotidien

La version trois aiguilles de la Forza se veut plus classique mais tout aussi innovante :

Proposée en bleu, vert et blanc

Affichage du jour et de la date à 3 heures

Mouvement Eco-Drive calibre Cal. J800

Même réserve de marche que le modèle chronographe

Spécificités :

Boîtier de 39 mm de diamètre et 10 mm d’épaisseur

Prix de vente conseillé : 465 euros

La Forza Mechanical : le retour aux sources de l’horlogerie

Pour les puristes de l’horlogerie mécanique, la Forza Mechanical offre une expérience unique :

Disponible en vert, blanc et bleu

Mouvement automatique calibre 8213

Réserve de marche de 48 heures

Affichage des secondes entre 4 et 5 heures, une position inhabituelle

Guichet de date à 3 heures avec fenêtre encadrée

Détails techniques :

Boîtier de 40,5 mm de diamètre et 11 mm d’épaisseur

Fond transparent en verre saphir

Prix de vente conseillé : 585 euros

Une révolution horlogère accessible

La collection Forza de Citizen représente une véritable révolution dans le monde de l’horlogerie accessible :

Des matériaux haute technologie à un prix abordable

Un design avant-gardiste inspiré des montres de luxe

Une polyvalence permettant de s’adapter à tous les styles de vie

Cette gamme s’adresse à un large public :

Les amateurs de technologie horlogère

Les adeptes du style sportif-chic

Les collectionneurs en quête de pièces innovantes

Les personnes sensibles au confort de port

Avec la collection Forza, Citizen prouve une fois de plus sa capacité à innover tout en restant fidèle à ses valeurs de qualité et d’accessibilité. Ces montres ne sont pas de simples instruments de mesure du temps, elles sont de véritables concentrés de technologie et de design qui risquent bien de séduire aussi bien les connaisseurs que les néophytes. Que vous soyez à la recherche d’une montre performante pour vos activités sportives ou d’un accessoire élégant pour le quotidien, la Forza a de quoi combler toutes vos attentes et même au-delà.