Le top 10 des montres de prestige mises en vente chez Christie’s en juin

La vente aux enchères qui se tiendra à New York le 10 juin sera marquée par la montre la plus chère jamais proposée par Christie’s sur le continent américain. Découvrez les 10 lots les plus remarquables de cette édition spéciale dédiée aux garde-temps d’exception.

Richard Mille, roi des enchères avec la RM56-02 AO Tourbillon Saphir

Estimée entre 3 et 4 millions de dollars, la Richard Mille RM56-02 AO Tourbillon Saphir est la montre-bracelet la plus onéreuse jamais mise en vente par Christie’s aux Amériques. Produite en édition limitée à 10 exemplaires, cette pièce « full set » de 2015 symbolise l’utilisation de matériaux innovants et l’expertise en micro-ingénierie de la marque.

Des montres de collection signées des plus grands noms de l’horlogerie

Aux côtés de cette star des enchères, on retrouvera les incontournables des ventes horlogères de prestige :

Rolex

Patek Philippe

Audemars Piguet

Cartier

Et bien d’autres encore

Nombre de ces garde-temps de luxe revêtent une dimension historique, à l’image de :

La Rolex Réf. 6062 « Stelline » de 1953, modèle extrêmement rare et bien préservé, proposé aux enchères pour la première fois (estimée entre 500 000 et 1 million de dollars)

La Rolex Réf. 6098 « Patrick Douglas Baird », une montre-outil ayant accompagné le glaciologue écossais lors de son expédition de 1953 dans l’Arctique canadien (estimée entre 20 000 et 40 000 dollars)

La créativité des horlogers indépendants à l’honneur

Cette vente aux enchères mettra également en lumière le talent des créateurs indépendants les plus en vue :

F.P. Journe avec une rare Tourbillon Souverain Ruthénium (estimée entre 250 000 et 350 000 dollars)

MB&F et sa Legacy Machine Perpetual réinventant le quantième perpétuel (estimée entre 120 000 et 200 000 dollars)

Greubel Forsey et sa Balancier en or blanc, 33ème exemplaire d’une série de 33 (estimée entre 100 000 et 200 000 dollars)

Daniel Roth et un spectaculaire Jumping Hours Retrograde squelette et serti des années 1990 (estimé entre 20 000 et 40 000 dollars)

Patek Philippe, valeur sûre des collectionneurs avertis

Deux montres Patek Philippe d’exception seront scrutées de près par les passionnés :

Une Calatrava Réf. 2526 « Duo » en or 18 carats, cadeau de Lyndon B. Johnson au sénateur Robert Kerr dans les années 1950 (estimée entre 25 000 et 45 000 dollars)

Une Réf. 1463 Chrono bicolore « Tasti Tondi » de 1953, l’un des chronographes les plus élégants du milieu du XXe siècle (estimée entre 100 000 et 200 000 dollars)

Avec 118 lots totalisant une estimation globale de 9,5 à 16,7 millions de dollars, cette vente Important Watches de Christie’s s’annonce comme un événement incontournable pour tous les amateurs de montres de luxe, qu’ils soient attirés par les pièces modernes avant-gardistes ou les garde-temps vintages chargés d’histoire.