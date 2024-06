Le Top 10 des montres de luxe abordables pour démarrer une collection de montres de rêve

Vous rêvez de démarrer une collection de montres de luxe, mais vous pensez que c'est inaccessible ? Détrompez-vous ! Il existe une multitude de montres de haute qualité à des prix abordables. Découvrez notre sélection des 10 meilleures montres de luxe à moins de 5000 euros pour débuter votre collection de rêve.

Des montres de luxe pour tous les budgets

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, collectionner des montres de luxe n'est pas réservé aux plus fortunés. Bien sûr, les modèles les plus rares et les plus chers font souvent la une des médias. Mais il existe en réalité de nombreuses montres d'exception accessibles à presque tous les budgets.

Chez WatchTime, nous avons la chance de côtoyer quotidiennement certaines des montres les plus incroyables jamais créées. Notre rôle de journaliste horloger est de rester le plus objectif possible et de juger chaque montre selon ses propres mérites, indépendamment de son prix. L'essentiel est de conserver notre passion pour le bel ouvrage horloger, qu'il s'agisse d'une Swatch à 50 euros ou d'une Patek Philippe à 50 000 euros.

Car en horlogerie, la notion de « mieux » est toute relative. Est-ce qu'une montre doit être plus précise, avoir plus de complications ou être entièrement réalisée en interne pour être meilleure ? On peut argumenter dans un sens comme dans l'autre. Le plus important est l'expérience et la satisfaction qu'une montre procure à son propriétaire.

Notre sélection des 10 meilleures montres de luxe abordables

Voici donc notre sélection des 10 montres de luxe à moins de 5000 euros à considérer pour démarrer une collection :

La Longines Heritage Classic : superbe réédition d'un chronographe des années 1930 avec un mouvement automatique pour moins de 2000 €.

: superbe réédition d'un chronographe des années 1930 avec un mouvement automatique pour moins de 2000 €. La Tudor Black Bay Fifty-Eight : une plongeuse au look néo-vintage avec un mouvement manufacture, vers 3500 €.

: une plongeuse au look néo-vintage avec un mouvement manufacture, vers 3500 €. La Nomos Tangente : un classique du design Bauhaus avec un mouvement manufacture extra-plat, à partir de 1500 €.

: un classique du design Bauhaus avec un mouvement manufacture extra-plat, à partir de 1500 €. La Oris Divers Sixty-Five : une plongeuse rétro au style sixties irrésistible, vers 2000 €.

: une plongeuse rétro au style sixties irrésistible, vers 2000 €. La Baume & Mercier Classima : une très belle montre de dress à mouvement automatique Swiss made, vers 1000 €.

: une très belle montre de dress à mouvement automatique Swiss made, vers 1000 €. La Hamilton Intra-Matic : un chronographe automatique dans le plus pur style des années 1960, à partir de 1800 €.

: un chronographe automatique dans le plus pur style des années 1960, à partir de 1800 €. La Seiko Presage : des montres automatiques avec des cadrans laqués fascinants, à partir de 500 €.

: des montres automatiques avec des cadrans laqués fascinants, à partir de 500 €. La Tissot Gentleman : un concentré de savoir-faire suisse avec mouvement Powermatic 80 pour moins de 1000 €.

: un concentré de savoir-faire suisse avec mouvement Powermatic 80 pour moins de 1000 €. La Junghans Max Bill : l'archétype de la montre Bauhaus moderniste dessinée par le célèbre designer, à partir de 1000 €.

: l'archétype de la montre Bauhaus moderniste dessinée par le célèbre designer, à partir de 1000 €. La Sinn 556 : une montre de pilote allemande robuste et fiable comme un tank, vers 1500 €.

Des garde-temps de caractère à prix doux

Cette liste montre bien qu'il est tout à fait possible de s'offrir des montres de très belle facture sans se ruiner. Chacune à sa façon incarne des valeurs chères aux amateurs de belles montres : savoir-faire horloger, qualité des matériaux et des finitions, sens du design et de l'histoire.

Qu'elles viennent de manufactures prestigieuses comme Longines ou Tudor, ou de marques plus confidentielles comme Nomos ou Junghans, ces montres ont toutes un fort caractère et une identité propre. Vintage, originales, élégantes… elles illustrent la formidable diversité du paysage horloger contemporain.

Bien entendu, cette sélection n'est pas exhaustive. Il existe une multitude d'autres très belles montres à prix abordable. C'est tout l'intérêt de partir à leur découverte ! Les 10 modèles présentés ici sont un excellent point de départ pour commencer une collection sans vider son compte en banque.

Alors n'attendez plus pour vous lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est le collecting horloger. Votre future montre de rêve n'est peut-être pas si inaccessible que ça !