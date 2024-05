Le « secret le mieux gardé » de Suisse repousse les limites avec une montre qui bouscule notre perception du Langage !

Avoir un nom difficile à prononcer peut être perçu comme un obstacle, mais pour cette marque horlogère, c'est un bon moyen d'engager la conversation. Découvrez comment la nouvelle montre née de la collaboration entre BA111OD et Label Noir nous invite à revoir notre rapport au langage et au temps.

BA111OD, le « secret le mieux gardé » des vallées horlogères suisses

BA111OD se revendique fièrement comme le « secret le mieux gardé » des vallées horlogères suisses.

Le nom de cette jeune manufacture de Neuchâtel est un jeu numérique autour du patronyme de son fondateur, Thomas Baillod.

La prononciation de « BA111OD » est laissée à votre appréciation, explique la marque, quand d'autres mots s'accompagnent d'une commode notice de prononciation.

CHPTR_Δ, fruit d'une collaboration avec Label Noir

Cette dernière création est une collaboration avec le studio genevois de design horloger et joaillier Label Noir.

La montre se nomme CHPTR_Δ. Soit, comme les férus de l'alphabet grec l'auront deviné, « Chapter Delta ».

Il s'agit de la réinterprétation par Label Noir de la montre BA111OD affichant l'heure via un unique triangle rotatif.

« Ensemble, nous avons exploré de nouveaux horizons pour notre marque. L'approche novatrice d'Emmanuel Curti \[horloger chez Label Noir\], qui réinvente avec audace des pièces iconiques, entre profondément en résonance avec notre vision de l'horlogerie. Ce partenariat nous a permis de conjuguer nos idées pour créer une montre unique », se réjouit Thomas Baillod.

Et d'ajouter : « Depuis le premier jour, BA111OD prône une autre façon de voir l'horlogerie. Aujourd'hui, nous proposons aussi une nouvelle lecture du temps ».

Édition limitée, couleurs distinctives

Cette montre arbore un boîtier de 44 mm en acier traité PVD, abritant un mouvement automatique basé sur le calibre Soprod M100, avec 42 heures de réserve de marche.

Elle s'accompagne d'un bracelet textile noir, et affiche une étanchéité de 50 mètres.

Proposée en édition limitée à 111 exemplaires numérotés, la BA111OD CHPTR_Δ x Label Noir se décline en trois couleurs : gris avec accents bleus, noir avec accents rouges, et bleu profond avec un distinctif point jaune. Prix : 2950 CHF.

Avec cette collaboration surprenante, BA111OD et Label Noir nous invitent à revoir nos codes et nos perceptions. Un nom imprononçable comme invitation au dialogue, un affichage de l'heure réinventé comme une autre lecture du temps… Cette CHPTR_Δ repousse les frontières de l'horlogerie et du langage avec audace et originalité. Un bel exemple de la créativité bouillonnante nichée au cœur des vallées horlogères suisses !