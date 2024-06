Le Rolex porte-bonheur de Carlos Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros

Carlos Alcaraz a écrit une nouvelle page de sa jeune carrière en remportant Roland-Garros face à Alexander Zverev. Pour soulever le trophée remis par Björn Borg, 50 ans après le premier sacre de la légende suédoise, l’Espagnol arborait à son poignet un Rolex Cosmograph Daytona très spécial. Une pièce exclusive fabriquée dans un matériau extraterrestre, qui semble être devenue son porte-bonheur.

Un avant et un après dans la carrière d’Alcaraz

À seulement 21 ans, Carlos Alcaraz a réalisé un exploit retentissant en s’imposant à Roland-Garros, devenant ainsi le plus jeune joueur à s’imposer dans trois tournois du Grand Chelem sur trois surfaces différentes. Un accomplissement d’autant plus savoureux qu’il a eu lieu le jour de la fête de sa région natale, la Murcie.

Le prodige espagnol, chaussé de superbes Nike, a reçu le trophée des mains de Björn Borg, 50 ans jour pour jour après le premier titre de la légende suédoise à Paris. Un symbole fort pour celui qui avait déjà battu des records de précocité l’an dernier en s’imposant à Wimbledon, devenant le troisième plus jeune vainqueur après Boris Becker et Borg lui-même.

Le Rolex Cosmograph Daytona Meteorite, un porte-bonheur extraterrestre

Lors de ces deux triomphes majeurs, à Wimbledon puis à Roland-Garros, Alcaraz arborait à son poignet un Rolex Cosmograph Daytona qui n’est pas passé inaperçu. Plus précisément, il s’agissait du modèle référence 116519 LN, aussi appelé Rolex Cosmograph Daytona Meteorite.

Ce garde-temps d’exception semble être devenu le porte-bonheur du tennisman, qui l’a également porté lors de sa victoire au Masters 1000 de Cincinnati et d’un événement ISDIN. Et pour cause : outre le prestige du Cosmograph Daytona, l’une des montres les plus iconiques de Rolex, cette version se distingue par des caractéristiques hors du commun :

Un boîtier en or jaune 18 carats

Un cadran en météorite, matériau issu de corps célestes (comètes, astéroïdes…) plus dur et résistant que les roches terrestres

Un mouvement exclusif Rolex offrant des performances d’exception

Un bracelet Oysterflex en élastomère, plus résistant que le caoutchouc classique

Autant d’atouts qui font de cette pièce un rêve inaccessible pour le commun des mortels. D’autant que son prix, bien que non communiqué officiellement par Rolex, oscillerait entre 90 000 et 100 000 euros sur le marché secondaire, contre 30 000 à 40 000 euros pour un Cosmograph Daytona classique.

Un ambassadeur Rolex au poignet extraterrestre

Ambassadeur de la prestigieuse marque horlogère, au même titre que Roger Federer, Carlos Alcaraz a logiquement accès aux pièces les plus exclusives de la maison Rolex. Arborer un garde-temps doté d’un cadran en météorite, matériau extraterrestre, reste néanmoins un privilège réservé à une poignée d’élus.

Avec ce Cosmograph Daytona Meteorite, le nouveau numéro 1 mondial affiche un goût certain pour les belles montres. Nul doute que son poignet s’ornera d’autres pièces d’exception au fil de sa carrière, qui s’annonce déjà exceptionnelle.

En attendant, souhaitons que ce Rolex porte-bonheur continue de lui insuffler la force et la chance nécessaires pour écrire les plus belles pages de sa légende. Car après son sacre à Roland-Garros, Carlos Alcaraz semble prêt à rejoindre ses glorieux aînés dans la cour des très grands. Le tout avec un style et une élégance dont ce Daytona Meteorite est le parfait emblème.