Le retour en force de la Patek Philippe Ellipse sur bracelet, une montre intemporelle au design avant-gardiste

La Patek Philippe Ellipse, une montre au design avant-gardiste, revient sur le devant de la scène horlogère avec un nouveau modèle inspiré des années 70. Cette pièce intemporelle arbore désormais un bracelet vintage qui lui confère une allure résolument moderne et élégante.

Une montre iconique qui sort de l'ombre

Bien que moins connue du grand public que les célèbres Nautilus et Aquanaut, la Patek Philippe Ellipse n'en reste pas moins une montre iconique de la manufacture genevoise. Lancée en 1968, elle se distingue par son boîtier ovale basé sur le nombre d'or, un ratio mathématique utilisé depuis l'Antiquité pour ses propriétés esthétiques et architecturales.

Malgré son design avant-gardiste et intemporel, l'Ellipse est longtemps restée dans l'ombre des collections Patek Philippe. Mais avec l'engouement actuel pour les montres vintage et le retour en force des designs des années 70, cette pièce d'exception est en passe de reconquérir le cœur des collectionneurs.

Un nouveau modèle en or rose sur bracelet vintage

Pour redonner ses lettres de noblesse à l'Ellipse, Patek Philippe a dévoilé lors du salon Watches & Wonders un nouveau modèle en or rose (réf. 5738/1R-001) doté d'un splendide bracelet artisanal. Composé de 363 éléments dont plus de 300 maillons montés à la main, ce bracelet en or rose 18 carats est un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie qui rappelle les plus belles pièces des années 70.

Côté cadran, on retrouve un sublime fond noir ébène soleil avec des index appliques et des aiguilles or rose. La couronne est ornée d'une élégante onyx noire qui fait écho aux autres détails noirs de la montre. Enfin, ce nouveau modèle est équipé du calibre extra-plat 240 avec une masse oscillante en or 22 carats.

Un savant mélange de glamour et de discrétion

Avec ses lignes épurées et son cadran minimaliste, la Patek Philippe Ellipse incarne une certaine idée du luxe discret et intemporel. C'est une montre qui se remarque sans ostentation, un bijou horloger qui se fond dans une garde-robe élégante. Comme le souligne John Reardon, fondateur de Collectability :

« Le bracelet s'inspire directement des premiers bracelets maillés de la ligne. Mais c'est le fermoir qui me fait craquer – il est construit presque à l'identique de ce que Patek Philippe faisait dans les années 70 et 80. »

Avec son nouveau bracelet vintage, l'Ellipse réussit le pari d'allier glamour et discrétion. Une prouesse esthétique et technique qui devrait séduire les amateurs de belles montres et de pièces intemporelles.

Un prix qui reflète la qualité et le savoir-faire Patek Philippe

S'il faut débourser 60 100 € pour s'offrir ce nouveau modèle Ellipse en or rose sur bracelet (contre 36 900 € pour la version sur bracelet cuir), ce tarif se justifie par l'extrême qualité de fabrication et le savoir-faire unique de Patek Philippe en matière d'orfèvrerie.

Avec ses 363 éléments montés à la main, le bracelet de l'Ellipse est une véritable prouesse technique qui nécessite des heures de travail minutieux de la part des artisans joailliers de la manufacture. Chaque maillon est façonné individuellement à partir d'un fil d'or, puis poli et assemblé avec une précision d'orfèvre.

Ce bracelet d'exception confère à l'Ellipse une valeur ajoutée indéniable, la faisant passer du statut de simple montre habillée à celui de véritable bijou horloger. Un positionnement luxueux qui justifie pleinement son prix et qui devrait séduire les collectionneurs en quête de pièces d'exception alliant tradition et modernité.

En définitive, avec ce nouveau modèle Ellipse en or rose sur bracelet vintage, Patek Philippe réussit le pari audacieux de remettre au goût du jour une montre iconique injustement méconnue. Un retour en force qui devrait permettre à cette pièce d'exception de briller à nouveau de mille feux et de conquérir le cœur des amateurs de belles montres. Une réussite esthétique et technique qui prouve une fois de plus le génie créatif et le savoir-faire inégalé de la prestigieuse manufacture genevoise.