Le retour en force de la Panthère de Cartier avec un nouveau modèle grand format !

Après avoir réduit la taille de la Tank, Cartier passe à la vitesse supérieure en proposant une version surdimensionnée de la Panthère. La célèbre maison horlogère serait-elle en mission pour créer des montres adaptées à tous les goûts et à tous les poignets ?

La Panthère de Cartier, une montre adulée par les new-yorkaises branchées

La Panthère de Cartier fait tourner la tête de nombreuses new-yorkaises, qu'il s'agisse de mes amies proches, de leurs copines, de leurs sœurs ou même des cousines éloignées de leurs collègues de travail. Cette montre s'impose comme le choix incontournable d'une certaine catégorie de femmes dans la ville. En 2021, Brynn Wallner, fondatrice de Dimepiece, a même qualifié la Panthère de montre ultime des « it girls » dans un article paru dans Harper's Bazaar, intitulé « Pourquoi toutes les it girls sont-elles obsédées par cette montre ? ».

Une histoire d'amour qui dure entre les célébrités et la Panthère

Des photos vintage de Madonna et Gwyneth Paltrow portant la Panthère aux clichés récents des paparazzis immortalisant Zendaya (pourtant ambassadrice de Bulgari) et Dua Lipa, cette montre n'a jamais cessé de faire parler d'elle. Créée en 1983 et destinée à une clientèle glamour, elle était alors déclinée en versions mini, petit, moyen et grand modèle, en bicolore et en or jaune (avec un modèle en acier introduit en 1991). La Panthère a disparu aux alentours de 2004, laissant un vide dans la collection Cartier, jusqu'à son grand retour en 2017 dans des tailles mini, petit et moyen, avec des caractéristiques quasi identiques à l'original.

Le grand retour du Grand Modèle de la Panthère de Cartier

Cet automne, la maison réintroduit le Grand Modèle (GM) dans la famille Panthère de Cartier, décliné en or jaune, en acier inoxydable et en acier inoxydable avec or. Les dimensions ont légèrement augmenté au fil des années : en 1983, le premier GM mesurait 36x27mm ; en 1985, lors de la relance du GM, il est passé à 40x29mm (l'ancienne taille GM de 1983 est devenue la nouvelle taille Medium) ; aujourd'hui, il atteint 42x31mm, ce qui semble relativement imposant pour une montre carrée signée Cartier. Du moins, cela paraît grand pour une Panthère.

La Panthère, une montre hybride entre joaillerie et horlogerie

En dehors de l'univers très fermé des collectionneurs de montres, où les Cartier London et les Privé règnent en maîtres, c'est la Panthère qui ancre Cartier comme la véritable marque hybride alliant joaillerie et horlogerie pour le plus grand nombre. Un précurseur de la Baignoire, qui est, pour faire simple, un « bracelet avec une montre ». Ou peut-être que la Panthère et la Baignoire sont toutes deux le prolongement de cette idée mi-bracelet, mi-montre avec laquelle Cartier flirte depuis près d'un siècle.

Une Panthère surdimensionnée, un pari audacieux mais réfléchi

Cartier s'oriente dans la même direction qu'Audemars Piguet en proposant de multiples tailles pour un produit phare et très vendeur. Et ils ne modifient que très peu de détails, à l'exception de la taille. Tout comme la Tank LC mini n'est pas une version réduite de la LC standard, mais simplement une version miniaturisée, la Panthère surdimensionnée conserve un profil élégant avec ses lignes fines et son bracelet fluide. C'est une décision commerciale intelligente : des modèles Cartier classiques pour tous les goûts. Aucune taille ni aucun métal n'est laissé de côté.

Malgré son omniprésence, la Panthère de Cartier reste une montre emblématique, admirée et désirée par de nombreuses femmes. Avec cette nouvelle version grand format, la maison joaillière prouve une fois de plus sa capacité à s'adapter aux tendances et aux attentes d'une clientèle variée, tout en préservant l'essence même de ce modèle mythique.