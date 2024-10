Le retour de la première Omega Speedmaster dans l’espace : une icône revisitée

Omega frappe fort avec la réédition de la première Speedmaster à avoir voyagé dans l’espace. Ce modèle mythique, alliant le design des années 1950 à des innovations horlogères modernes, séduit les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie.

le modèle historique CK 2998 : un tournant dans l’histoire d’Omega

En 1959, Omega lançait la référence CK 2998, successeur de la première Speedmaster dévoilée en 1957. Ce modèle, immédiatement reconnaissable grâce à son boîtier symétrique de 39,7 mm, sa lunette foncée et ses aiguilles Alpha élégantes, incarnait une nouvelle étape pour la maison horlogère suisse. À l’époque, ces détails distinctifs permettaient de différencier la CK 2998 de ses prédécesseurs.

Ce n’est qu’en 1962 que la CK 2998 allait véritablement entrer dans la légende. Lors de la mission Mercury-Atlas 8 : Sigma 7, l’astronaute américain Walter « Wally » Schirra porta cette montre lors de son voyage dans l’espace, marquant ainsi l’histoire. Ce fut la première montre Omega à être portée dans l’espace, ce qui lui valut le titre honorifique de « First Omega in Space ».

un hommage en 2012 et une renaissance en 2024

En 2012, Omega avait déjà rendu hommage à cette montre emblématique en lançant une réédition baptisée « First Omega in Space », mais ce modèle fut discontinué en 2021. Face à l’engouement des collectionneurs et à la demande croissante pour des pièces emblématiques, Omega a décidé de redonner vie à cette légende horlogère avec une nouvelle version contemporaine du modèle.

Cette réédition de 2024 reprend l’essence du modèle d’origine tout en y intégrant des touches modernes. Omega combine ainsi l’esthétique classique des années 1950 à des avancées horlogères qui répondent aux exigences d’aujourd’hui.

un design fidèle au passé avec des touches contemporaines

Le design de la nouvelle « First Omega in Space » s’inspire directement du modèle CK 2998, tout en apportant des améliorations subtiles qui modernisent l’apparence de la montre. Le boîtier en acier inoxydable poli et brossé, de même que le cadran à triple compteur, rappellent l’héritage de la collection Speedmaster. La glace bombée en cristal saphir est également un clin d’œil à l’esthétique des montres vintage.

Un détail frappant de cette nouvelle édition est le cadran revêtu de CVD, qui arbore une teinte gris-bleu, une couleur que l’on retrouvait sur certains modèles produits dans les années 1960. La lunette en aluminium noir présente le fameux tachymètre « Dot-Over-Ninety », caractéristique des premières Speedmasters. Pour renforcer le charme vintage de la montre, les marqueurs horaires et les aiguilles Alpha sont recouverts de Super-LumiNova dans une teinte dorée, conférant un aspect légèrement vieilli.

Les amateurs de montres vintage apprécieront également l’ajout des anciens logos Omega, présents aussi bien sur le cadran que sur la couronne, soulignant l’authenticité de cette réédition.

un mouvement moderne pour des performances optimales

Bien que le design de la nouvelle Speedmaster reste fidèle à l’original, le mouvement de cette montre incarne une nette évolution technologique. Le modèle d’origine était équipé du calibre 321, un mouvement légendaire chez Omega, tandis que cette nouvelle édition est propulsée par le calibre 3861, une prouesse technique moderne.

Ce mouvement à remontage manuel, certifié Master Chronometer par le METAS (Institut Fédéral Suisse de Métrologie), offre une précision, une résistance aux champs magnétiques et des performances accrues. Avec une fréquence de 21 600 vibrations par heure (3 Hz) et une réserve de marche de 50 heures, ce calibre garantit une fiabilité à toute épreuve, conforme aux standards les plus élevés de l’horlogerie suisse.

des détails symboliques qui font la différence

La nouvelle « First Omega in Space » ne se distingue pas uniquement par son design et son mouvement, mais aussi par des détails historiques soigneusement intégrés. Au dos de la montre, le fond de boîte présente un médaillon avec un hippocampe gravé, symbole emblématique d’Omega. On y retrouve également les inscriptions « Speedmaster », « The First Omega in Space », ainsi que la date mémorable du 3 octobre 1962, jour où la mission Mercury-Atlas 8 a été lancée depuis la base de Cap Canaveral.

Ces gravures font référence à l’exploit accompli par Wally Schirra, qui, lors de cette mission de neuf heures, a orbité six fois autour de la Terre avec sa Speedmaster au poignet avant de revenir sain et sauf dans l’océan Pacifique. Ces éléments gravés ne sont pas seulement décoratifs, mais apportent une valeur émotionnelle à cette montre d’exception.

un prix à la hauteur de la légende

Les collectionneurs et amateurs de montres auront le choix entre deux versions de la nouvelle Speedmaster « First Omega in Space ». Le modèle est disponible avec un bracelet en cuir noir au prix de 7 000 €, ou bien avec un bracelet en acier inoxydable pour un prix de 7 400 €.

Ces prix reflètent non seulement l’héritage historique et l’importance de cette montre dans l’histoire de l’horlogerie, mais aussi les avancées techniques et la qualité exceptionnelle que propose Omega avec cette réédition moderne.

un must-have pour les passionnés de montres

Avec la réédition de la « First Omega in Space », Omega offre aux collectionneurs et amateurs une occasion unique de posséder une montre qui a marqué l’histoire de l’horlogerie et de l’exploration spatiale. Alliant le charme vintage des années 1950 à la technologie horlogère de pointe, cette Speedmaster est plus qu’un simple hommage au passé : elle incarne l’innovation et l’excellence qui ont fait la renommée d’Omega.

Cette montre ne manquera pas de séduire ceux qui recherchent un garde-temps aussi élégant que performant, doté d’une histoire riche et d’une symbolique forte.