Le procès Samsung Galaxy Ring laisse entrevoir une sortie en août

Samsung a intenté un procès préventif contre Oura, révélant au passage la fenêtre de lancement de sa bague connectée Galaxy Ring. Le géant coréen cherche à obtenir une décision selon laquelle son prochain accessoire connecté n’enfreint pas les brevets d’Oura.

Samsung prend les devants face à la réputation procédurière d’Oura

Selon Bloomberg Law, Samsung souhaite obtenir un jugement d’un tribunal fédéral californien confirmant que la Galaxy Ring ne viole pas les brevets d’Oura couvrant « des fonctionnalités communes à pratiquement toutes les bagues connectées« . Cette action en justice intervient avant le lancement prévu de la bague intelligente « en août ou aux alentours ».

Oura, leader du marché des bagues connectées avec plus d’un million d’unités vendues, est connue pour poursuivre ses concurrents au moment de la sortie de leurs produits, en invoquant une violation de ses brevets et de sa propriété intellectuelle. Samsung entend donc prendre les devants pour éviter toute mauvaise surprise.

La Galaxy Ring attendue aux côtés des nouveaux pliables Samsung

Présentée en avant-première lors de l’événement Unpacked de Samsung en janvier, puis exposée au dernier Mobile World Congress de Barcelone, la Galaxy Ring est l’un des produits les plus attendus de l’année. Cette bague connectée élégante et compacte sera proposée en trois coloris et plusieurs tailles.

Si son design ne la distingue pas franchement des autres bagues intelligentes du marché, Samsung mise sur ses fonctionnalités innovantes pour séduire les utilisateurs. La firme coréenne prévoit de lancer la production de la bague mi-juin, en vue d’une commercialisation aux États-Unis « en août ou aux alentours », selon les documents juridiques.

Un lancement en même temps que les prochains pliables Samsung ?

Bien que la date exacte de sortie de la Galaxy Ring n’ait pas été officiellement communiquée, ce nouveau bras de fer juridique laisse penser qu’elle pourrait être dévoilée en même temps que les nouveaux smartphones pliables de Samsung, lors du prochain événement Unpacked qui devrait se tenir dans les mois à venir.

Reste à savoir si cette offensive préventive de Samsung suffira à contrer les velléités procédurières d’Oura et à assurer un lancement serein pour la Galaxy Ring, qui s’annonce comme l’une des bagues connectées les plus prometteuses de l’année.