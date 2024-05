Le prix du Samsung Galaxy Ring vient de fuiter, et ce n’est pas bon signe

Le très attendu Samsung Galaxy Ring a fait l'objet de nombreuses rumeurs et fuites avant son possible lancement lors de l'événement Samsung Galaxy Unpacked en juillet. La dernière fuite révèle non seulement son prix probable, mais aussi la possibilité d'un abonnement nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités de suivi de la santé.

Le Galaxy Ring pourrait coûter entre 300 et 350 dollars

Selon Yogesh Brar, le Samsung Galaxy Ring sera proposé à un prix compris entre 300 et 350 dollars aux États-Unis (ou 35 000 roupies en Inde). Bien que les prix pour d'autres marchés ne soient pas encore connus, cette fourchette le place dans la même gamme de prix que le prix de départ de 299 dollars de l'Oura Ring, le principal concurrent sur le marché des bagues intelligentes.

Ce prix est plus élevé que ce que beaucoup attendaient, d'autant plus que le Galaxy Ring était présenté comme une alternative plus abordable à l'Oura Ring. En effet, à ce prix, il se rapproche des montres connectées complètes comme la Samsung Galaxy Watch 6 Classic (399 dollars).

Un abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités ?

Mais le prix n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Il semblerait que Samsung envisage un abonnement similaire à celui de l'Oura Ring, qui coûte 70 dollars par an (6 dollars par mois) pour débloquer toutes ses fonctionnalités.

Selon Hon Pak, vice-président de Samsung et chef de l'équipe santé numérique, l'entreprise « envisage » un abonnement pour l'application Samsung Health, la plateforme via laquelle on interagit avec les wearables Samsung. Brar a également mentionné que cet abonnement pourrait coûter « moins de 10 dollars » par mois.

Implications possibles pour la Galaxy Watch 7

Jusqu'à présent, Samsung n'a facturé aucun abonnement pour les fonctionnalités de Samsung Health. Cependant, la société pourrait chercher à implémenter des fonctions d'IA dans le Galaxy Ring et la future Galaxy Watch 7, offrant des informations personnalisées sur la santé et l'entraînement.

En regroupant les deux appareils sous le même abonnement, Samsung pourrait tenter de rendre ce changement de stratégie plus acceptable. Avec le lucratif marché des abonnements pour les wearables de santé en plein essor, il ne serait pas surprenant que Samsung décide de suivre cette voie.

Bien que le prix et l'abonnement ne soient pas encore confirmés, ces fuites dressent un tableau moins encourageant pour le Samsung Galaxy Ring. Si elles s'avèrent vraies, la bague intelligente de Samsung pourrait avoir du mal à se démarquer de ses concurrents et à attirer les consommateurs à la recherche d'une alternative plus abordable. Il faudra attendre le lancement officiel pour connaître tous les détails et voir comment le Galaxy Ring s'intègre dans le marché de plus en plus concurrentiel des wearables de santé.