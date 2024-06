Le noir est la nouvelle tendance : cinq montres furtives de 2024 signées Breitling, Swatch, Seiko et plus encore

Du Biocéramique à une carte sauvage de poche, le noir va avec tout, n’est-ce pas ? Des designs épurés aux modèles furtifs, le retour en force du noir cette année souligne que le noir reste le noir. Et parfois, c’est exactement ce qu’il faut.

Blancpain × Swatch Scuba Fifty Fathoms Ocean of Storms

Sans susciter autant d’engouement que les MoonSwatches (heureusement), la collaboration Biocéramique a pris un tournant mécanique. Propulsée par le calibre automatique Swatch System 51, Blancpain a lancé une bombe en plastique (pardon, en Biocéramique). Je n’ai jamais vraiment adhéré à la tendance MoonSwatch, mais cette Scuba Fifty Fathoms est une montre que je me vois porter, surtout la version Ocean of Storms avec son NATO rayé. J’ai toujours admiré la Fifty Fathoms moderne malgré ses 45 mm, mais cette version a devancé les nouveaux modèles de 42 mm de cette année en étant d’une taille raisonnable et abordable. Certes, 400 € vous permettront d’acheter une montre mécanique bien mieux fabriquée, mais là n’est pas la question. En plissant les yeux, avec sa lunette bulbeuse, elle a l’aspect et la sensation d’un véritable graal de plongée très léger.

Bamford Neprosolar

George Bamford adore les montres vintage et a déjà remixé la Casquette de Girard-Perregaux, qui ressemble à un vaisseau spatial. Le garde-temps de 582 £ que vous voyez ici est le résultat séduisant de la résurrection par Bamford d’une petite mais courageuse marque suisse qui a développé des montres assez spéciales dans les années 70. Toute noire et ne ressemblant à rien d’autre sur la planète, ce morceau de futurisme sombre et brutal a immédiatement attiré mon regard. Le bouton d’activation situé à droite actionne l’angle de vue du conducteur de l’écran OLED bleu, tandis que le panneau solaire situé sur le dessus fournit une alimentation durable. Avec la B/1 de Toledano & Chan récemment sortie, j’espère que cela marque un retour des montres ultra-angulaires. Le premier lot est épuisé, mais si vous vous renseignez auprès de Bamford London, vous pourriez avoir de la chance.

Breitling Avenger B01 Chrono 44 Red Arrows

Breitling poursuit son orientation aérienne, et j’ai toujours eu un faible pour les éditions d’escadron. Ce printemps, les célèbres Red Arrows de la RAF ont reçu deux nouveaux modèles également disponibles pour nous, simples civils. J’apprécie toujours principalement les petites montres, mais il y a quelque chose dans le regain de confiance d’un outil de 44 mm qui me séduit encore. L’Avenger B01 Chrono 44 Red Arrows arbore les classiques cavaliers Breitling sur la lunette et un boîtier massif de 44 mm avec une épaisseur respectable de 15,2 mm. Réalisé en céramique noire mate, c’est un jeu de lumière pour une montre aussi imposante. De plus, le cadran et les bracelets bleu vif en font une proposition tentante, d’autant plus qu’elle est soutenue par le solide calibre B01. Vous pouvez vous en procurer une pour 7 950 € chez votre AD Breitling.

Dior Chiffre Rouge

Dior n’est pas le premier nom qui vient à l’esprit lorsqu’on parle de montres-outils furtives, mais c’est l’un de mes objectifs. Le DLC noir ne doit pas forcément évoquer l’Outil avec un grand O ou être prêt pour une mission 007. Ce lien pourrait être établi avec la Chiffre Rouge de 38 mm de Dior, à 7 600 €. Cette sombre menace serait sûrement parfaite au poignet de Le Chiffre de Mads Mikkelsen (vous avez compris ?) s’il revenait dans la franchise Bond. Le boîtier revêtu de DLC noir équilibre un motif architectural sur le cadran et le bracelet, tandis qu’un flanc droit plus large confère un charme asymétrique. Les trois accents rouge vif de l’aiguille des secondes, du guichet de date et de l’anneau de la couronne font le design. Je suis peut-être biaisé par mon amour des larges cornes, mais l’allure à la Grand Seiko du boîtier noir augure très bien pour les montres Dior de 2024.

Seiko Prospex Solar Speedtimer SSC923

Il n’y a jamais eu de pénurie de fraîcheur noire chez Seiko, et ma préférée de tous les temps est la GMT 5 Sports. Mais début de cette année, la marque a relancé la Black Series de la ligne Prospex, et je dois dire que j’ai été tenté. Pour moi, un incontournable de cette gamme était la Marinemaster SBDX033 de 2020, mais la Speedtimer SSC923 solaire de cette année a beaucoup d’atouts. Avec un boîtier en acier traité dur et une taille confortable de 41,4 × 45,9 mm, le chronographe solaire V192 offre une grande valeur. Il est proposé sur un solide bracelet en nylon de 21 mm avec un fermoir rabattable, le tout pour 700 €. Je ne dis pas que c’est comparable à la Breitling. Cependant, à un dixième du prix, avec un cadran aux reflets turquoise et un cœur précis et durable, c’est une excellente montre de sport avec une touche furtive.

La furtivité portable de Shinola

Ni vous ni moi ne nous attendions à voir cela, ce qui rend ma carte sauvage d’autant plus charmante. Elijah McCoy, l’un des premiers inventeurs afro-américains connus au monde, est honoré dans le cadre de la série Great Americans de Shinola et vit à travers l’expression de qualité « the real McCoy ». Il a inspiré l’improbable combinaison du chic rétro du 19ème siècle sans bracelet. À la place, vous la portez avec une chaîne. C’est une montre de poche revêtue de DLC noir de la marque américaine Shinola. Le noir mat sert de toile de fond aux chiffres luminescents « Old Radium », avec des aiguilles dorées et une grande couronne créant un beau contraste, rehaussé par des touches de rouge. Un calibre Sellita SW210-1 anime cette montre de poche de 45 mm vendue au prix de 1 750 $ sur le site web de Shinola.

Mentions honorables

Cette année, nous avons vu quelques pièces menaçantes au poignet, donc je suis sûr que cette liste pourrait s’allonger. Que diriez-vous de la nouvelle et très accessible Boldr Odyssey Black Dragonfish ? Et si nous incluons également le cool digital, G-Shock ne déçoit jamais. Au moment où j’écris ces lignes, je porte mon G GADA, mais Jorg m’a donné envie de l’imposant Frogman MRG asymétrique. Ces détails rouge profond et ce boîtier sérieusement robuste de 49,7 mm ont éveillé quelque chose en moi. Si j’avais un budget illimité pour le chic noir, je jetterais probablement un coup d’œil à la très tentante Zenith Skyline Tourbillon en céramique que Lex a présentée en février dernier. Des détails en or rose sur un cadran tout noir avec un tourbillon, c’est une combinaison mortelle.

Alors, Fratelli, êtes-vous partants pour du chic en boîtier noir ou toujours dans le train rétro tout acier ? Faites-moi part de vos sentiments les plus profonds et les plus sombres dans les commentaires ci-dessous (et incognito si vous êtes un agent 00).