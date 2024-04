Le montre en or de John Jacob Astor IV, témoin du Titanic, mise aux enchères

Un fragment de l'histoire du Titanic et de son passager le plus fortuné, John Jacob Astor IV, sera proposé lors d'une prochaine vente aux enchères : il s'agit de sa montre en or, portée lors du tragique naufrage.

Une relique d'une valeur historique inestimable

John Jacob Astor IV n'était pas seulement connu pour sa grande fortune, mais également pour son destin tragique à bord du Titanic, le transatlantique qui a coulé en 1912 après avoir heurté un iceberg. La montre en or qu'Astor portait sur lui émerge aujourd'hui, plus d'un siècle après, comme un symbole poignant de cette catastrophe.

La montre a été récupérée parmi les effets personnels d'Astor et a été entièrement restaurée pour fonctionner parfaitement. Provenance : Après avoir été offerte comme cadeau de baptême en 1935, elle a changé de mains à plusieurs reprises et a été exposée dans de nombreux musées, vue par des millions de personnes.

Détails de la vente aux enchères

Cette montre emblématique sera mise aux enchères par la maison Henry Aldridge & Son à Wiltshire, en Angleterre, aux côtés d'autres objets personnels d'Astor et d'artefacts du Titanic. Elle est estimée atteindre un prix de 100 000 à 150 000 dollars, reflétant à la fois sa valeur matérielle et son importance historique.

Parmi les autres articles proposés à la vente, on trouve la valise contenant le célèbre violon joué lors du naufrage du Titanic, ainsi qu'un portefeuille documentant les voyages programmés du navire. Attente élevée : Ces objets sont très attendus par les collectionneurs et les passionnés d'histoire, et devraient atteindre des prix significatifs.

Impact culturel et valeur historique

La vente attirera non seulement des collectionneurs mais aussi ceux qui sont fascinés par l'histoire du Titanic et de ses passagers. Cette montre en or n'est pas seulement un article de luxe, mais un morceau d'histoire maritime et personnelle de l'une des figures les plus emblématiques du XXe siècle.

Au-delà de sa valeur matérielle, la montre symbolise la tragédie humaine et l'histoire sociale de l'époque. L'héritage d'Astor : À travers cette montre, l'histoire d'Astor et du Titanic reste vivante, racontant le récit d'une des catastrophes maritimes les plus notoires à travers un objet personnel profondément connecté à son époque.

La mise aux enchères de cette montre et d'autres articles du Titanic offre une occasion unique de posséder un fragment tangible de l'histoire, invitant les intéressés à faire partie de la légende qui continue de captiver des millions de personnes autour du monde.