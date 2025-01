Le marché des montres de luxe d’occasion atteint son plus bas niveau depuis 3 ans

Le secteur de l’horlogerie de luxe traverse une période particulièrement intéressante pour les collectionneurs et passionnés. Les prix des montres d’occasion des marques les plus prestigieuses – Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet – ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2021. Une situation qui mérite qu’on s’y attarde, tant elle bouleverse les codes établis du marché de la haute horlogerie.

Une baisse significative pour les grandes maisons

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la Rolex Daytona en acier, dont le prix avait atteint des sommets vertigineux en 2021, voit aujourd’hui sa valeur sur le marché secondaire diminuer d’environ 5%. Un phénomène similaire touche les créations de Patek Philippe, avec une baisse de 4% (imaginez une Nautilus 5711 qui devient presque… abordable). La situation est encore plus marquée chez Audemars Piguet, où la décote atteint 7,5% (et oui, même la mythique Royal Oak n’échappe pas à cette tendance).

Les raisons de cette correction du marché

Pour comprendre cette évolution, il faut remonter à la période Covid. Le marché des montres de luxe d’occasion avait alors connu une croissance explosive, portée par une épargne forcée et un engouement sans précédent pour les valeurs refuges. Les calibres manufacture des grandes maisons étaient devenus aussi précieux que des lingots d’or…

(Je me souviens encore de cette période où un ami horloger me racontait qu’une Rolex Submariner pouvait se vendre au double de son prix boutique en quelques heures seulement – des temps qui semblent aujourd’hui bien lointains.)

Des opportunités à saisir pour les passionnés

Cette correction du marché ouvre des perspectives intéressantes pour les amateurs d’horlogerie fine. Les modèles néo-vintage en particulier offrent un excellent rapport qualité-prix. Une GMT-Master II référence 16710 avec son mouvement in-house et ses finitions côtes de Genève devient plus accessible, oscillant désormais autour des 15 000 euros.

Les marques qui résistent mieux à la tendance

Omega, avec son échappement co-axial révolutionnaire, observe une baisse plus modérée de 1%. La marque bénéficie d’une image plus stable, moins spéculative. Cartier fait figure d’exception avec une quasi-stabilité (-0,5%) et même une progression de 4% sur deux ans. La maison française doit ce succès à l’engouement croissant pour ses montres joaillières et ses designs intemporels.

Perspectives pour les collectionneurs

Pour qui s’intéresse à l’acquisition d’une belle pièce, le moment semble particulièrement propice. Les montres sport-chic en acier des grandes manufactures suisses n’ont jamais été aussi attractives depuis trois ans. L’Explorer II de Rolex, par exemple, avec son cadran émaillé et son boîtier de 42 millimètres, représente une excellente porte d’entrée dans l’univers des montres de collection.

Un conseil pour les futurs acquéreurs ? Privilégiez les modèles qui vous font vraiment vibrer plutôt que de chercher la plus-value à tout prix. Une montre mécanique raconte avant tout une histoire, celle de l’art horloger et de ses traditions séculaires.

Le futur du marché

2025 s’annonce comme une année charnière. Le marché semble avoir trouvé un nouveau point d’équilibre, plus sain et plus réaliste. Les collectionneurs avertis surveillent particulièrement les modèles dotés de complications intéressantes : chronographes bi-compax, quantièmes perpétuels, ou encore les pièces équipées d’un tourbillon volant.

(Une petite confidence d’initié : les montres équipées de spiraux en silicium pourraient bien devenir les stars de demain, leur résistance au magnétisme les rendant particulièrement adaptées à notre mode de vie moderne.)

L’heure est donc à la réflexion posée et aux acquisitions raisonnées. Le marché des montres de luxe retrouve progressivement des valorisations plus cohérentes avec la réalité économique, tout en conservant ce qui fait son charme : la passion pour la haute horlogerie et ses merveilles mécaniques.