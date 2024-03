Le lancement du Ritmo Mundo Pegasus : une montre transparente qui marque le renouveau de la marque

La marque de niche Ritmo Mundo, fondée il y a 22 ans à Los Angeles par l'entrepreneur Ali Soltani, revient sur le devant de la scène avec le lancement de sa collection Pegasus, alliant originalité et tendance.

Une renaissance pour Ritmo Mundo

Après une période de discrétion, Ritmo Mundo se réinvente avec la collection de montres Pegasus, considérée comme un relancement en douceur de la marque. Cette nouvelle ligne s'éloigne des créations antérieures de Ritmo Mundo tout en conservant l'esthétique et le goût qui caractérisent la marque. Le Pegasus est une extension des préférences et des idéaux de Soltani, offrant un design novateur tout en restant fidèle aux tendances actuelles.

Un design transparent innovant

Le thème principal de la montre Pegasus est son boîtier transparent, réalisé non pas en cristal de saphir, mais dans un cristal de laboratoire offrant une dureté de surface similaire. Bien que le matériau utilisé pour le boîtier du Pegasus ait une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, contre 9 pour le saphir, il promet une résistance aux rayures permettant à la montre de conserver son aspect clair et impeccable. Cette caractéristique fait du Pegasus une option attrayante, offrant un compromis entre performance et coût.

Caractéristiques et design

Le boîtier de la montre, de forme « coussin », mesure 44 mm de largeur et 11,3 mm d'épaisseur, avec des surfaces principalement angulaires pour éviter les coûts élevés de fabrication. Ritmo Mundo a réussi à rendre le design intéressant, tout en contournant les caractéristiques qui auraient pu augmenter le prix de production. Le modèle se distingue également par sa couronne en cristal, une particularité peu commune même parmi les montres haut de gamme à boîtier en cristal de saphir.

Des cadrans sportifs et festifs

La collection Pegasus est lancée avec deux styles de cadrans, chacun disponible en plusieurs variations de couleur. Les cadrans offrent une lisibilité élevée, avec une version sportive dotée d'un anneau en aluminium anodisé pour les marqueurs, et une autre version avec des marqueurs d'heure et de minute en cristal coloré. Le cadran squelette offre une vue sur le mouvement, tout en maintenant une excellente lisibilité grâce à ses aiguilles et marqueurs bien définis.

Le défi du mouvement

Ritmo Mundo a été confronté au défi de choisir un mouvement adapté à l'espace large du boîtier sans compromettre l'esthétique ou la qualité. La marque a opté pour un mouvement mécanique automatique chinois, offrant une réserve de marche de 48 heures et une expérience de visionnement squeletté attrayante, bien que le bruit du rotor et du remontage manuel nécessite des améliorations futures. Malgré ces petits inconvénients, le Pegasus se présente comme une montre déclaration originale et de qualité.

Des bracelets en silicone interchangeables

Chaque montre Pegasus est livrée avec deux bracelets en silicone, facilitant le changement sans outils grâce à des barres à libération rapide. Le design de la montre, pensé tant pour les hommes que pour les femmes, offre une esthétique cristalline et une taille qui plaira à une large audience.

Porter le Ritmo Mundo Pegasus est une véritable déclaration de style. Proposé à 3 150 € (Ref. 3201-002), ce modèle en cristal et bleu incarne la vision de Soltani pour des montres déclaration originales. Pour en savoir plus, visite le site de Ritmo Mundo.