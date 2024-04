Le Huawei Watch Fit3, un air de déjà-vu ? Comparaison avec l’Apple Watch

La récente fuite du Huawei Watch Fit3 révèle un design fortement inspiré par son rival, l'Apple Watch. Découvrons ensemble ce que propose ce nouveau venu dans l'univers des wearables.

Le Huawei Watch Fit3 fait déjà parler de lui, bien avant son lancement officiel, grâce à des images divulguées par le célèbre leaker Roland Quandt. Son design évoque immédiatement celui de l'Apple Watch, avec une esthétique qui semble presque identique. Ce nouveau modèle pourrait bien être nommé « Watch Pura Fit3 », suivant la nomenclature de la récente série Pura 70 de Huawei.

Bien que les détails complets ne soient pas encore disponibles, il est confirmé que le Watch Fit3 fonctionnera sous HarmonyOS, le système d'exploitation développé par Huawei. Cette montre promet de combiner élégance et fonctionnalités pratiques, notamment pour les amateurs de fitness et de technologie.

Huawei Watch Fit 3 – they're going full Apple Watch clone mode with that new, more squarish screen and the crown up there in the right corner it seems. pic.twitter.com/5kwJXEkXvK

— Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2024