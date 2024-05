Le guide ultime des montres à quartz haute précision

Longtemps boudées par les puristes, les montres à quartz font un retour en force grâce aux progrès technologiques qui ont permis l'émergence des montres à quartz haute précision (HAQ). Capables d'atteindre une précision de l'ordre de 10 secondes par an, ces garde-temps repoussent les limites de la précision horlogère. Découvrez les modèles les plus emblématiques de ce segment en plein essor.

Longines Conquest V.H.P. : la précision suisse accessible

Présentée à Baselworld 2017, la Longines Conquest V.H.P. (Very High Precision) se distingue par une précision de ± 5 secondes par an, soit moins d'une demi-seconde par mois. Une performance inédite pour une montre suisse. Parmi ses atouts, citons un système de détection de position des aiguilles permettant leur resynchronisation automatique en cas de choc ou de perturbation magnétique, ainsi qu'un quantième perpétuel. Proposée à partir de 1 000 €, elle offre un rapport qualité-prix imbattable.

Bulova Precisionist : la seconde fluide abordable

Pionnière de la montre électronique avec l'Accutron en 1960, Bulova renoue avec son héritage en lançant la ligne Precisionist en 2010. Sa particularité ? Une fréquence de 262 kHz, soit 16 battements par seconde, offrant une aiguille des secondes d'une fluidité incomparable. Bien que leur précision de ± 5 secondes par mois soit en deçà des critères HAQ, les Precisionist méritent une place dans ce guide grâce à leur originalité et leur prix attractif, à partir de 350 €.

Grand Seiko 9F : la quintessence nippone

On doit à Seiko la première montre à quartz de l'histoire en 1969. Aujourd'hui, la marque japonaise repousse les limites de la précision avec le calibre 9F de Grand Seiko. Grâce à un mouvement thermo-compensé mesurant la température des centaines de fois par jour pour ajuster la fréquence du quartz, il atteint une précision de ± 10 secondes par an. Un modèle équipé du calibre 9F est proposé à partir de 2 200 €.

Breitling Superquartz : le haut de gamme aéronautique

Jusqu'en 2014, Breitling se fournissait auprès d'ETA pour ses modèles à quartz thermo-compensés. Avec la Cockpit B50, la marque a lancé son propre calibre Superquartz certifié COSC et précis à ± 10 secondes par an. D'autres modèles ont suivi comme l'Exospace B55 et la Colt Skyracer, mais la transition vers le tout mécanique amorcée par le CEO Georges Kern pourrait sonner le glas de ces HAQ d'exception. Leurs prix s'échelonnent de 2 000 € à plus de 7 000 €.

Omega Spacemaster Z-33 : la précision venue des airs

Méconnue du grand public, la Spacemaster Z-33 d'Omega s'inspire des montres d'aviateur de 1969. Destinée à un usage professionnel, elle intègre de nombreuses fonctions pilotes (journal de bord, fuseaux horaires, alarme, chronographe, compte à rebours) grâce à son calibre thermo-compensé 5666, précis à ± 10 secondes par an. Proposée en titane sur bracelet caoutchouc, cuir ou titane, son prix varie de 5 900 € à 6 600 €.

Citizen Chronomaster : le record absolu de précision

Jusque-là réservée au marché japonais, la gamme The Citizen Chronomaster est désormais disponible à l'international. Trois modèles (AQ1010-54A, AQ1030-57H, AQ1040-53A) sont équipés du calibre A010 qui a battu le record de précision pour une montre à quartz avec un écart de ± 5 secondes par an lors de son lancement en 2011. Ils intègrent également un quantième perpétuel et la technologie Eco-Drive. Leurs prix débutent à 2 275 €.

À l'heure où la course à la précision fait rage, les montres à quartz haute précision prouvent qu'elles ont encore de beaux jours devant elles. Alliant performances, fonctionnalités et prix souvent plus abordables que leurs homologues mécaniques, elles s'imposent comme une alternative crédible pour les amateurs de garde-temps précis et fiables. De quoi réconcilier les puristes avec le quartz !